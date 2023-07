Korábban teljesülhet Orbán Viktor fontos célja

Arról is tárgyalt a kormány, hogyan nem fogják eltörölni a rezsicsökkentést Brüsszel kérésére.

A rezsicsökkentés eltörlésének uniós követelése régi toposza a kormányzati kommunikációnak, érezhető a törekvés, hogy a rezsicsökkentést úgy szeretné keretezni, mint amit az EU-val szemben meg kellene védeni. Ám ez valójában erősen leegyszerűsítő. A hivatkozott Európai Szemeszter tavaszi csomagjában ugyanis nem szerepel olyan, hogy kifejezetten a magyar rezsicsökkentést el kellene törölni. A Bizottság azt az általános ajánlást tette minden tagállamra vonatkozóan, hogy az összes EU-tagállamnak érdemes lenne 2023 végére mérsékelni a támogatási aktivitást (az árak csökkenésére tekintettel is), illetve a támogatási rendszerben erősíteni kellene a rászorultsági elvet, célzott támogatásokra lenne szükség, amelyek az energiatakarékosságra is ösztönöznek. Ez az ajánlás tehát nem magyar specifikus, gyakorlatilag az összes ország kapott ilyet, és ez sem a támogatás eltörlésére irányul, hanem az átalakítására:"All Member States should wind down the energy support measures in force by the end of 2023. Should renewed energy price increases necessitate support measures, these should be targeted at protecting vulnerable households and firms, fiscally affordable, and preserve incentives for energy savings." (Q&A on the 2023 European Semester Spring Package (europa.eu))