Megemeli a vonaljegyek árát a BKK

Megemeli a BKK a vonaljegyek árát. A 10 éve változatlan árú jegyek szeptember 1-jétől 350 forint helyett 450 forintba kerülnek majd. A hírt Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere is közzétette a Facebook oldalán.

Karácsony Gergely a Budapestet érintő kormányzati megszorításokra, valamint a közösségi közlekedés elmúlt éves fejlesztéseire hivatkozva indokolta a döntést. A főpolgármester kiemelte: vonaljegyek ára 10 éve változatlan, és az elmúlt hónapokban a MÁV, a Volán és számos nagyváros is emelte az árait. Így most Budapestre is sor került.

Bár a járvány vége óta egyre többen térnek vissza a közösségi közlekedéshez, összességében jelentősen csökkent a BKK jegyárbevétele az elmúlt négy évben - írja a BKK a közleményében. 2022 végére 16 százalékkal volt alacsonyabb, mint 2019-ben, miközben az energiaárak növekedésével és az általános inflációval a kiadások drasztikusan emelkedtek. A fenntartó Fővárosra egyre magasabb teher hárul, összesen 60 milliárd forinttal került többe a Fővárosnak a közösségi közlekedés, mint 7 évvel ezelőtt.

A BKK az elmúlt évek fejlesztéseit is kiemeli a közleményében: említik az elmúlt egy évben beszerzett 285 új buszt és 48 trolit, valamint az M3-as metróvonal felújítását és a BudapestGo applikációt.

Ezért a többi magyar közlekedési szolgáltató – a MÁV-HÉV, a MÁV-START és a Volánbusz – után a BKK is megemeli az eseti termékek árát:

a vonaljegy 450 forint, a fedélzeti vonaljegy 600 forint, illetve a gyűjtőjegy 4000 forintba kerül szeptember 1-jétől.

A bérletek ára ugyanakkor továbbra sem változik. Karácsony Gergely azt írja, hogy a BKK célja ezzel az, hogy arra ösztönözze az embereket, hogy alkalmi jegyvásárlás helyett inkább bérletet vegyenek. A felnőtt 30 napos bérlet továbbra is 9500 forint, a diákbérlet pedig 3450 forintba kerül, vagyis ennyi pénzért lehet egy hónapon át korlátlanul utazni.

Címlapkép forrása: Kajdi Szabolcs via Getty Images