Kiadták a narancs riasztást az ország északi részére - Zivatarok várhatóak este

Ma délutánig veszélyes esemény nem várható, késő délutántól, kora estétől viszont egy közeledő hidegfront közvetlen előterében, és mentén északnyugat felől már nagyobb számban számíthatunk zivatarokra, heves zivatarokra. A zivatartevékenység éjszaka is kitart. Kiemelten az ország északi felén, harmadán alkalmasak a feltételek a zivatarok rendszerbe szerveződésére is, amelyeket már ma is erősen viharos, károkozó (>90-100 km/h) szélrohamok, nagy méretű (>2-4 cm) jég, és felhőszakadás (általában >25-35 mm, de lokálisan akár >40 mm) kísérhet.

A napi középhőmérséklet ma az északkeleti országrészt leszámítva nagy területen 25 fok fölött, a déli, délnyugati vidékeken 27-28 fok körül alakulhat. Kedden mérséklődik a hőség, ekkor már csak a délkeleti területeken haladhatja meg a középhőmérséklet a 25, néhol a 27 fokot - Írták.

A címlapkép illusztráció forrása: helivideo via Getty Images