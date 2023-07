Már csak kettőt kell aludni és kihirdetik a ponthatárokat

Szerdán rendezi meg a Pont Ott Partit a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM), az Oktatási Hivatal (OH) és a HÖOK Közhasznú Nonprofit Kft., a felvételizők először itt értesülhetnek a felsőoktatási ponthatárokról - közölte az OH hétfőn az MTI-vel.

Azt írták, hogy a helyszín a Budapest Park lesz, ahol szerdán 20 órakor Hankó Balázs, a KIM innovációért és felsőoktatásért felelős államtitkára és Vanó Renáta, az OH felsőoktatási elnökhelyettese indítja el a felsőoktatási ponthatárok kihirdetését.

A ponthatárváró esemény a népszerű könnyűzenei előadók fellépése mellett hasznos időtöltést is kínál, ugyanis számos felsőoktatási intézmény és az OH is információs pulttal várja az érdeklődőket - tették hozzá. A felsőoktatási tanulmányok előtt állók itt tájékoztatást kaphatnak a többi között a felvételi, illetve a pótfelvételi eljárásról, a magyar állami ösztöndíjról és az egyetemi élet nyújtotta lehetőségekről.

A rendezvényen a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A részletes program és további információ az esemény közösségimédia-felületén olvasható. A ponthatárok kihirdetését a felvételizők idén sem csak a budapesti helyszínen kísérhetik figyelemmel, ugyanis több vidéki városban - Debrecenben, Egerben, Győrben, Kecskeméten, Miskolcon, Pécsen, Salgótarjánban és Szegeden - is lesz ponthatárváró rendezvény - áll a közleményben.

Címlapkép forrása: Aaron Hawkins via Getty Images