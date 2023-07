Itt az MNB döntése: megy tovább az úton a jegybank

Újabb 100 bázisponttal 17,5 százalékra csökkentette a kamatfolyosó felső szélét az MNB Monetáris Tanácsa, várhatóan ugyanilyen mértékben csökken az irányadó kamat is. A kilátásokkal kapcsolatban délután kaphatunk új információkat.

Májusban kezdte meg a kamatcsökkentéseket a jegybank, azóta a 18 százalékos csúcsról havi 100 bázispontos ütemben mérsékelték az effektív kamatszintet. A mostani ülésen a Monetáris Tanács a kamatfolyosó felső szélét jelentő egynapos hitelkamat újabb 100 bázispontos csökkentéséről döntött, a korábbi ülésekből kiindulva

az irányadó ráta is hasonló ütemben csökkenhet tovább.

Erről biztosat majd csak a három órakor érkező közleményből tudhatunk meg, illetve szintén akkor kezdődik Virág Barnabás alelnök szokásos online háttérbeszélgetése. A jegybank vezetője a mai ülés hátteréről, illetve a friss kilátásokról beszélhet elsősorban.

Az elemzők most arra számítanak, hogy szeptember végén olvad majd össze a 13 százalékos alapkamat és az irányadó kamat. Ehhez a következő két ülésen egyaránt 100 bázispontos lépést feltételezhetünk. A negyedik negyedévben pedig a jelenlegi inflációs kilátások mellett akár további monetáris lazításra is lehet mód, így az év végére akár 10 százalék körüli kamatszint is elképzelhető.

Kérdés, hogy Virág Barnabás most mennyivel frissíti majd ezt a lehetséges kamatpályát, illetve az inflációs kilátásokat.

Címlapkép forrása: Shutterstock