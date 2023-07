Valami új dologra készül a kormány

Orbán Viktor miniszterelnök vezetésével ma is megtartották a kormányülést a Karmelita kolostorban - tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A jelek szerint érdekes dolgokra készül a kormány a gazdaság terén.

Az ülésen áttekintették az ukrajnai háború legfrissebb fejleményeit, a béke és a tűzszünet érdekében a közeljövőben teendő diplomáciai lépéseket.

Elhangzott: a gazdaság terén jelenleg az infláció letörése a legfontosabb feladat.

A kormányülésen megvizsgálták az infláció elleni harc eddigi eredményeit, és

megvizsgálták, milyen további lépéseket kell tenni az egyszámjegyű infláció mielőbbi elérése érdekében

- mondta Havasi Bertalan.

Korábban már rámutattunk arra, hogy az elmúlt két hónap inflációs adatai azt mutatják, hogy az áremelkedés üteme végre elkezdett érdemben lassulni. A mérséklődés fő okai: az élelmiszerek körében lezajló költségsokk lecsengése, a forint erősödése, a reálkeresetek csökkenéséből fakadóan a vásárlóerő visszaesése. A kormány intézkedései inkább jelzésértékűek, amelyeknek közvetlen hatása az árakra jelentéktelen, ám az árazási magatartásra némi hatása lehet annak, hogy a gazdasági szereplők érzik, a kormánynak fontos szempont az infláció csökkenése. A legutóbbi adatok alapján valóban elképzelhető, hogy az egy számjegyű inflációt nem decemberre, hanem már novemberre elérjük, sőt, akár az október sem teljesen elképzelhetetlen. Érdemes azt is felidézni, hogy épp tegnap Virág Barnabás, az MNB alelnöke jelezte: az év végére jó eséllyel elérhető a 7 százalék körüli inflációs ráta, de egyre fontosabb, hogy ez a kedvező tendencia 2024-ben is folytatódjon.



Mindezek fényében különösen érdekes, hogy a kormány miért készül újabb intézkedésekre az inflációt illetően, és hogy pontosan mi is lehet az újabb lépések tartalma, vagyis hogy miért nem engedi végre érvényesülni a piaci folyamatokat.



Korábban már arra is felhívtuk a figyelmet, hogy a kormánynak elsősorban nem is az infláció terén lenne több dolga, hanem a költségvetés stabilizálása területén. A legutóbbi részletes államháztartási adatok sem voltak ugyanis megnyugtatóak. Ha csak egy jelzésértékű adatot emelünk ki: hat hónap alatt összesen 3328 milliárd forintnyi áfabevétel folyt be a költségvetésbe, ami csupán 2,2%-kal magasabb a 2022 első hat hónapjában látott összegnél. Eközben az infláció 20% feletti volt Magyarországon, vagyis az áfabevételek reálértékben látványosan zuhannak. Ez összefüggésben van a vártnál rosszabb gazdasági növekedéssel és könnyen lehet, hogy a vártnál rosszabb gazdasági helyzetet pedig már részben a költségvetési intézkedések okozzák (adóemelések, beruházások elhalasztása, állami bér és dologi kiadások visszafogása), vagyis beindult az ördögi spirál. Ennek a folyamatnak a működését így lehetne leírni: a kormány által végrehajtott adóemelések és kiadáslefaragások visszavetik a háztartások és vállalatok jövedelmi helyzetét, ennek nyomán bizonyos ágazatok (építőipar például) kibocsátása gyengül, a lakossági fogyasztás csökken, ez pedig csökkenti a költségvetés bevételeit. A kormány emiatt megint lépéskényszerbe kerül, hogy új intézkedésekkel stabilizálja a költségvetést és elindul az újabb kényszerű kiigazító kör. Most leginkább az a kérdés, hogy ezt az ördögi spirtálnak/csapdahelyzetnek is nevezhető kihívást hogyan kezeli a kormány.

A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j4) kormányülést tart a Karmelita kolostorban 2023. július 26-án. A kormányfõ mellett Varga Mihály pénzügyminiszter (j7), Pintér Sándor belügyminiszter (j6), Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója (j5), Bordás Gábor, a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára (j3), Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára (j2) és Nagy István agrárminiszter (j1). A miniszterelnökkel szemben Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelõs miniszterelnök-helyettes (b1). Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

