Újabb felvonás a taxisok és a Bolt csatájában

Metál Zoltán szerint érdemes mélyebben elemezni annak okait, hogy a Bolt miért termelt nagyságrendekkel magasabb nyereséget, mint vetélytársai, köztük a bevételét tekintve hasonló szinten mozgó Főtaxi.

A Bolt 2,94 milliárd forint bevételből több mint egy 1 milliárd forint tiszta profitot termelt, míg a Főtaxi a 2,24 milliárd forintos bevételéből mindössze 26 millió forint nyereséget tudott tavaly realizálni, amely lényegesen rosszabb arány még a járvány előtti szinteknél is, amikor a 2,4-2,6 milliárdos bevételből adózás után 325-341 millió forint maradt.

Kétségtelen, hogy a Bolt egyre jelentősebb szereplőjévé vált a fővárosi taxis piacnak - véli Metál Zoltán, de szerint ez részben annak köszönhető, hogy az áfát nem fizettették meg a taxisokkal, hanem rájuk bízták az és annak rendezését a NAV-val.

A bevételi oldalon az eredménykimutatásból és a kiegészítő mellékletből az látszik, hogy a bevételek 97%-a szolgáltatásexportból származik, de hogy ez pontosan hogyan oszlik meg az egyes tevékenységek között, az már nem (míg pl. a Főtaxi a számviteli törvény előírásainak megfelelően ezt a kiegészítő mellékletben egyértelműen közli) - írja az OTSZ elnöke.

Miután a Bolt HTX a magyar diszpécserszolgálati engedélye alapján magyar személytaxi-szolgáltatóknak közvetít ki személyszállítási megrendeléseket, így a 2,85 milliárd forint (nettó) összegű szolgáltatásexport .em szokványos.

- teszi hozzá.

A legnagyobb különbség az összbevételben a Bolt és versenytársai között, hogy miközben a taxisok felé érvényesített árszínvonal nagyjából azonos, a Boltnak áfa mentesen van annyi bevétele egy taxisra vetítve, mint a versenytársaknak áfával együtt.

Ha a 2,85 milliárdra vetítjük az áfát, a Boltnak ebből mintegy 600 millió forint összegű áfát kellett volna fizetnie

- kalkulál Metál Zoltán, hozzátéve, hogy ezt az adókülönbözetet, most úgy tűnik, a Bolt taxisoknak kell megfizetniük visszamenőleg több évre, a bírságokkal együtt.

A Niveus adótanácsadó korábban az írta ezzel kapcsolatban, hogy a külföldön kiállított áfa-mentes számlák után Magyarországon a taxis személyszállítóknak (is) meg kell fizetni az áfát, tehát valójában semmilyen kárt nem okozott a Bolt a magyar államkasszának. A Bolt felelőssége maximum abban lehet, hogy erről nem tájékoztatta a - döntően - alanyi adómentes taxisokat, de ez nem is a jogszabály által előírt feladata.



Alanyi adómentes személynek is áfafizetési kötelezettsége van itthon, abban az esetben, ha külföldről szolgáltatást vesz igénybe (tehát mondjuk jutalékot fizet a külföldi Boltnak).



Tételezzük fel azt - írja a Niveus - hogy a Bolt 25% jutalékot számláz, a taxis 100,- Ft-ot kér az útért. Ez azt jelenti, hogy a (külföldi) Bolt kiállított egy számlát 25,- Ft jutalékról, amit a taxis ki is fizetett, de ezt követően 6,75,- Ft ÁFÁ-t még be kell(ene) fizetnie az államkasszába, tehát az államkasszát nem rövidítik meg.

A költségek oldalán ugyancsak látszik, hogy az anyagjellegű ráfordítások zöme (76%-a) import, amelyre ugyancsak nehéz magyarázatot találni, mindenesetre a kiegészítő melléklet ezt nem teszi meg a szolgáltatások bemutatásánál sem; bár feltételezhető, hogy az importszolgáltatások (pusztán a többi tétel alacsony értékénél fogva) túlnyomórészt a külön be nem mutatott egyéb szolgáltatások (400 MFt) és a reklám (882 MFt) között találhatóak - olvasható a levélben.

A személyi ráfordítások és a foglalkoztatotti létszám vizsgálata alapján szembeötlő, hogy a Bolt 18 alkalmazottal működik, míg a Főtaxi 62, az ezeknél már jóval kisebb City Taxi 44, a 6x6 Taxi pedig 34 munkavállalót foglalkoztat. Az utóbbi számok magyarázata az, hogy a magyar jogi szabályozás minden diszpécserszolgálat részére kötelezően előírja, hogy tudnia kell fogadnia (az applikáción kívül) a rendeléseket - írja az OTSZ elnöke.

