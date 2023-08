800 milliárdos üzlet lett a magyar magánegészségügy - Gyorsan felszippantotta a rendszer a hálapénzeket

Gyakran találkozunk velük, mégsem tudjuk pontosan megmondani, hogy mekkora piacot fednek le valójában a magánegészségügyi szolgáltatók. Nem csak árbevételük, hanem az ellátásban vitt súlyuk is rohamtempóban növekszik. Ha valaki a magyarországi egészségügyről szeretne beszélni, elkerülhetetlen, hogy a magán szektort is megemlítse. Cikkünkben a magyar magánegészségügy kibontakozását, a piac méretének változását mutatjuk be.

A magánegészségügy kiemelkedő növekedése hatalmas figyelmet irányított az iparágra, egyre gyakrabban, egyre különfélébb formában jelennek meg a legnagyobb szolgáltatókat vizsgáló elemzések. Mindez nem meglepő, hiszen egy viszonylag könnyen áttekinthető szegmensről van szó. Az elemzések alapjául szolgáló adatok nyilvánosan elérhetőek, ugyanakkor a pontos cégstruktúrák megismerése és felépítése jelentős kutatást igényel. Mi 2016-óta foglalkozunk a piac adatainak gyűjtésével, így idén is publikáltunk egy elemzést, de a Portfolio is jelentkezett szokásos piaci körképével, amelyben a nagyobb szereplőktől kapott közvetlen információkkal fűszerezve tárgyalja a témát. Ezek együtt már jó képet adnak a nagy szereplők teljesítményéről, de minél többet tudunk a nagyokról, annál intenzívebben merül fel, hogy hogyan alakul ezen játékosok piaci részesedése, vagyis mekkora a teljes piac.

A fenti kérdésfelvetések okán alaposabban utánajártunk, hogy mekkora lehet a teljes magánegészségügyi piac, hogy új kontextusba helyezhessük a nagy egészségügyi szolgáltatók növekedését is.

Utoljára a 2018-as adatokra támaszkodva készült a magánegészségügyi piac méretére átfogó becslés Kiss Borbála Tünde és Lantos Csaba által a portfolio.hu hasábjain. 2018 óta eltelt csaknem 5 év, a top játékosok teljes árbevétele számításaink szerint majdnem 2,5x-esére nőtt 2022-re. Az elmúlt évek meglehetősen egyedülálló eseményei miatt talán már nem is emlékszünk, hogy milyen volt a világ 2018-ban, így érdemes aktualizálni a számítást. Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy becslésünk során több ízben is támaszkodtunk az említett elemzésre.

A magánegészségügy finanszírozási szempontból erősen összefonódott a közfinanszírozással, hiszen a magánkézben lévő szolgáltatók bevételének olykor jelentékeny része származik NEAK-finanszírozott szolgáltatásokból. Adott emiatt a kérdés, hogy pontosan minek a méretét érdemes vizsgálni. Mi a piacméretet a magántulajdonú, alapvetően a magánpiacra dolgozó egészségügyi szolgáltatók összességére értelmeztük, így a járó és fekvőbeteg ellátáson túl ennek részét képezik a fogászati és diagnosztikai ellátásokat nyújtó cégek is, ugyanakkor beleszámítanak a magántulajdonú szolgáltatók közfinanszírozott tevékenységének árbevételei is.

A piacméret meghatározásához Lantos Csabáékhoz hasonlóan mi is a KSH egyik nyilvánosan elérhető statisztikájából indultunk ki. A statisztika az egyes alrendszerek egészségügyi kiadásait listázza évekre visszamenőleg, jelenleg a 2021-es értékek a legfrissebb adatok. A KSH három alrendszert különít el, a kormányzati alrendszereket, az önkéntes finanszírozási rendszereket, illetve a háztartások kiadásait.

A kormányzati alrendszerek a kormányzati és önkormányzati egészségügyi kiadásokat, illetve a NEAK kiadásait,

az önkéntes finanszírozás az egészségpénztárak, lakosságot segítő nonprofit vállalkozások, valamint a vállalkozások egészségügyi kiadásait tartalmazza,

a háztartások kiadása tétel pedig logikusan a háztarások közvetlen egészségügyi kiadásait listázza.

Ebben a struktúrában áll össze Magyarország összes folyó egészségügyi kiadása, azaz a felhasznált belföldi egészségügyi termékek és szolgáltatások végső értéke.

Az adatbázisból az “Önkéntes egészségügy-finanszírozási alrendszerek” és a “Háztartások” költéseinek mérvadó tényezőit, azaz a fekvő, járó és kiegészítő ellátásokat emeltük ki. Ez szükségszerű, hiszen a publikált teljes érték tartalmaz olyan tételeket is, amelyek a magánegészségügy szempontjából nem relevánsak, így például elimináltuk a gyógyszerekhez és a gyógyászati segédeszközökhöz köthető ráfordításokat. Az így kapott, 2021-re vonatkozó értékek:

magánkiadások összesen: 508,8 milliárd forint, amelyből

önkéntes egészségügy finanszírozás: 47,4 milliárd forint

háztartások kiadása: 461,4 milliárd forint

A háztartások kiadásai tartalmazzák az időközben megszüntetett hálapénzt is. Mivel a paraszolvencia összege valójában az állami szférába áramlott, így ennek a becsült (60-70 milliárd forint körüli) összegét kivontuk az összes magánkiadásból. A hálapénz kivezetése ugyan pontosan meghatározható időpontban történt, mégis úgy gondoljuk, hogy nem kopott ki azonnal teljes mértékben a rendszerből, így a 2021-es átmeneti időszakban még számoltunk egy mérsékelt összeggel és csak 2022-re vezettük ki teljesen. Az így kapott értékeket végül növeltük a magánellátókhoz irányuló NEAK költések összegével (250 milliárd forint), melyet a Portfolio-n olvasható korábbi becslésből emeltünk át.

A KSH még nem hozta nyilvánosságra a 2022-re vonatkozó részletes jelentését, így ezt az évet a nagy szereplők növekedése alapján becsültük, feltételezve, hogy a nagy szereplők az előző évek trendjeihez hasonló mértékben növelték piaci részesedésüket. A kapott értékeket, magánegészségügyi piac méretének 2018 és 2022 közötti alakulását az alábbi grafikon mutatja:

A magyar magánegészségügy a 2018-as 580 milliárd forintról több, mint 800 milliárd forintra duzzadt 2022-re. Ez közel 40%-os emelkedés 4 év alatt, évenkénti átlagos 9%-os növekedés mellett.

Ugyanakkor az ábrán legszembetűnőbb a 2021-es változás, amikor jóval az átlag fölött, 18%-kal ugrott a piac mérete. Emögött az akkoriban dúló Covid-járvány, és az azzal járó állami terheltség állhat. Sokak számára ebben az időszakban derült ki, hogy a rosszabb körülményeket és a hosszú várólistákat csak úgy tudják megkerülni, ha kicsit mélyebben a zsebükbe nyúlnak.

Mindezt támasztja alá az is, ha a másik oldalról, azaz az egyes alrendszerek kiadásainak irányából közelítjük meg a kérdést. Míg a figyelt időszakban átlagosan évi 10%-kal nőttek a háztartások releváns kiadásai (azaz jelen esetben csak a fekvő, járó és kiegészítő ellátásokhoz kapcsolódó tételek), addig 2020 és 2021 között 13%-os kiadásnövekedést figyelhetünk meg. Ez mindenekfelett rávilágít arra a tényre is, hogy a hálapénz megszüntetésével közel sem csökkentek a lakosság egészségügyi kiadásai, boríték helyett a magánszolgáltatóknál landolt az emberek pénze. Szinte biztos, hogy ez a trend 2022-ben sem állt meg, vélhetően a hálapénz egykori feltételes mértékénél is több pénz áramlott a magánegészségügybe.

A magánpiac robbanásával egyidőben az általunk figyelt legnagyobb szolgáltatók is jelentős növekedésnek indultak, ráadásul a piacot szignifikánsan meghaladó sebességgel. A több évet felölelő adatgyűjtésünk és elemzésünk alapján a listáinkon szereplő mindenkori legnagyobb 20 szereplő 2018 óta csaknem 180%-kal (CAGR: 30%) termel több árbevételt, ami a teljes piac 40%-os emelkedéséhez képest igen szembetűnő különbség. A képet kicsit árnyalja a 2018-tól induló piaci konszolidációs folyamat, mely során a piacvezető 3-5 cég országos szintű terjeszkedésbe kezdett. A rohamos árbevétel-növekedésnek és a konszolidációs tevékenységnek köszönhetően a legnagyobb szereplők 5 év alatt megduplázták piaci részesedésüket, mára már a piac közel 20%-át uralják. Visszatekintve látjuk, hogy a robbanásszerű keresletnövekedés legnagyobb nyertesei azok voltak, akik nem féltek jelentősebb beruházásokba fogni, vidéki központokkal is rendelkeznek és fekvőbetegellátást is nyújtanak.

A korábbi években megfigyelt stabil növekedésnek ugyanakkor féket vethet a lakosságot sújtó infláció és a szolgáltatókra nehezedő megnövekedett költségterhek. A lakosság a folyamatosan dráguló környezetben várhatóan visszafogja majd a kiadásait, ez vélhetően kereslet oldali problémához és lassuláshoz vezet 2023-2024-ben. A fényt az alagút végén az egészségpénztárak, biztosítók népszerűbbé válása és a vállalati finanszírozás (egészségügyi csomagok) további terjedése jelentheti. Mindez várhatóan a top szereplők malmára hajtja majd vizet, koncentrálódásuk, tovább növekvő piaci részesedésük várhatóan a jövőben is folytatódó tendencia lesz.

A magánegészségügyi piacon a legfontosabb, járó- és fekvőbeteg szolgáltatói szegmens mellett a diagnosztikai cégek és a fogászati praxisok is kiemelt szerepet töltenek be. Hamarosan megjelenő következő cikkünkben ezek fejlődésével is foglalkozunk.

