Különleges dolgok történnek a magyar élelmiszerboltokban

Az online árfigyelőről adott ki közleményt pénteken a Gazdaságfejlesztési Minisztérium, melyből kiderül, hogy rég látott folyamatokat mutat be a rendszer. A jelek szerint júliusban jelentős mértékben csökkent a megfigyelt élelmiszerek ára.

A közlemény emlékeztet arra, hogy Gazdaságfejlesztési Minisztérium szakmai támogatása mellett a Gazdasági Versenyhivatal 2023. július 1-jén indította el az online árfigyelő rendszert. A minisztérium egyenesen azt állítja, hogy az árfigyelő júliusban rendkívül hatékonynak bizonyult, a tárca szerint ugyanis ettől vált erősebbé a verseny az áruházláncok között, ami ellensúlyozni tudta az élelmiszerárstop kivezetésének hatásait. Arra nincs ugyanakkor bizonyíték, hogy mennyiben következett be az élelmiszerárak csökkenése a piaci folyamatokra visszavezethető módon (csökkenő beszerzési árak, csökkenő polcárak, mérséklődő kisker-forgalom miatt egyébként is erősödő versenyhelyzet a láncok között, visszaeső lakossági fogyasztás nyomán csökkenő árnyomás), és mennyiben járultak hozzá ehhez a kormányzati intézkedések: az online árfigyelő és a kötelező akció.

Korábban is rámutattunk már arra, hogy a javuló inflációs kilátások mögött több ok is meghúzódhat. Az élelmiszerek körében lezajló költségsokk lecsengése, a forint erősödése, a reálkeresetek csökkenéséből fakadóan a vásárlóerő visszaesése. A kormány intézkedései inkább jelzésértékűek, amelyeknek közvetlen hatása az árakra jelentéktelen, ám az árazási magatartásra némi hatása lehet annak, hogy a gazdasági szereplők érzik, a kormánynak fontos szempont az infláció csökkenése.

Arra viszont mindenképpen nagyon előnyös és hasznos az online árfigyelő, hogy egyszerűen nyomon lehet követni a kiszemelt élelmiszertermékek árának alakulását. A GFM pénteki közleménye pedig részletesen összefoglalja a legutóbbi trendeket, amelyek kiolvashatóak az online árfigyelő rendszerből:

2023 júliusában a 62 termékkategória termékeinek átlagárai átlagosan 7,7%-kal mérséklődtek.

Egy hónap leforgása alatt 53 termékkategóriában csökkentek az árak.

Az élelmiszerárak csökkenésének júliusban 0,7 százalékpontos inflációcsökkentő, illetve2 százalékpontos élelmiszerinflációt csökkentő hatása lehetett a KSH inflációs fogyasztóikosarának súlyait figyelembe véve.

Az elmúlt hónapban legnagyobb mértékben a spagetti ára esett vissza, közel 15%-kal.

Több mint 14%-kal csökkentek a zöldségárak, ezen belül több zöldség (zöldpaprika, étkezési újburgonya, kelkáposzta, fokhagyma, paradicsom, karfiol) ára 20% körüli vagy azt meghaladó mértékben.

A gyümölcsök ára átlagosan több mint 7%-kal mérséklődött, de például az alma és a narancs 20%-kal lett olcsóbb.

A kenyerek, a margarin, a sertészsír és a tejtermékek árai átlagosan 10%-kal mentek lejjebb július végére az árfigyelő indulásától számítva.

A húsok közül leginkább a pulykamell ára csökkent, közel 11%-kal, míg a csirkeszárny ára több mint 6%-kal mérséklődött.

A minisztérium szerint az árak csökkenését a június elsején elindított kötelező akciózás is segíti, ennek a mértéke augusztus 1-től 15% lett és bekerültek a körbe a korábbi árstopos termékek is. Erről részletesen itt írtunk:

Összességében a minisztérium úgy vélekedik, hogy az árstop kivezetésének minimális hatása volt: az elmúlt egy hét során mindössze 0,7%-kal emelkedtek az online platformra kötelezően szolgáltatandó 62 termékkategória termékeinek átlagárai. 32 termékkategóriában tovább mérséklődtek az átlagárak az elmúlt egy hét folyamán is: leginkább a tojás, a finomliszt, a zöldpaprika és a karfiol árai csökkentek. Részletezik azt is: a legkedvezőbb árakat nézve a hatósági árhoz képest, a liszt ára 52%-kal, a napraforgó étolaj ára 40%-kal, a tojás ára 38%-kal, a burgonya ára 27%-kal lett olcsóbb.

A Gazdasági Versenyhivatal pénteken azt közölte, hogy az online árfigyelő oldalon egyedi látogatók száma a július elsejei indulas óta már meghaladja a 910 ezret. A hivatal azt is kiemelte, hogy

Az eddigi eredményeket tovább erősítheti, hogy a következő hetekben várható több új fejlesztés az árfigyelő rendszer működésében. "A jövőben így szabadon összeállítható és elmenthető bevásárlólista és kalkulátor is segíti majd a fogyasztókat. A felhasználói igényeknek megfelelően fejlesztjük a megjelenítés, illetve a szolgálatás térképes funkcióját is. Ezzel párhuzamosan, a fogyasztói igényeknek megfelelően hamarosan tovább bővülhet a rendszerben szereplő termékek köre is" - tette hozzá a GVH a Portfolio-nak küldött tájékoztatójában.

Címlapkép forrása: Getty Images