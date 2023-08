Lottóbotrány: nyert a lottón, de sose tudta meg, mert az árus átverte

11 évvel ezelőtti bűncselekményt igyekeznek most felgöngyölíteni a spanyol hatóságok, a vádak szerint ugyanis egy lottóárus azt hazudta egyik vevőjének, hogy szelvénye nem ér semmit, megpróbálva helyette bezsebelni a 4,7 millió eurós nyereményt – számol be a hírről a The Guardian.