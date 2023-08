Elemző: az Árfigyelő köszönőviszonyban sincs az inflációs adattal

Reagáltak az elemzők a ma reggel közölt inflációs adatra. A közgazdászok egyetértenek abban, hogy ősszel az infláció már egy számjegyű lesz. Egyikük arra is felhívja a figyelmet, hogy a friss adatok fényében az Árfigyelő nem tudja pontosan követni az árváltozásokat.

Az éves infláció 17,6%-ra mérséklődött júliusban, ami megfelelt az elemzői várakozásoknak. Havi szinten 0,3% volt az áremelkedés mértéke, amely nem tekinthető jelentősnek, összességében kitart az erőteljes dezinfláció Magyarországon.

A júliusi inflációs adat várakozásainknak (17,7 százalék) megfelelően alakult. Az év hátralévő részében felgyorsulhat az infláció mérséklődése az ősztől fellépő kedvező bázishatásoknak köszönhetően

- írta Kiss Péter, az Amundi alapkezelő befektetési igazgatója. Kiss hozzáteszi: nemcsak a múltbeli nagyobb inflációs ugrások kiesése, hanem a globális folyamatok is ezt segítik: a nagy ellátási láncok zavarai megszűnőben, a fejlett országok és Kína termelői árindexei negatív tartományban, a globális élelmiszerárindex jóval az orosz-ukrán háború előtti szinteken van.

Az Amundi előrejelzése szerint - az őszi hónapokban fellépő jelentős bázishatások - decemberre 7 százalék környékére mérséklődhet az infláció mértéke.

„Ezek a folyamatok egy stabil forintárfolyam mellett lehetőséget adhatnak majd a jegybanknak az óvatos kamatcsökkentésekre a negyedik negyedévben, ugyanis várakozásaink szerint szeptemberre pozitív reálkamat alakulhat ki” – írja Kiss.

Az infláció meredek esésére számít az MBH elemzője, Suppan Gergely is. „A bázishatásokat felerősítheti, hogy a nemzetközi nyersanyag-, termény-, és energiaárak és szállítási költségek jelentősen, többségében már a 2021-es szintekre estek visszaaz utóbbi hónapokban, így újabb külső ársokkra nem számítunk, sőt, további árcsökkentéseket eredményezhet, a forint tavalyi szintekhezképestierősödésepedig szintén gyorsíthatja az infláció mérséklődését, ami már a tartós fogyasztási cikkeknél” – írja Suppan. Az MBH elemzői

októbertől már egy számjegyű inflációra, decemberben pedig 6% körüli éves inflációra számítanak.

Előrejelzésük szerint az idei átlagos éves infláció 17,5%, jövőre pedig 3,9% lesz. „Az inflációs folyamatok megerősítik év végi kamatvárakozásainkat is, ennek megfelelően az év végére 10,5%-ra süllyedhet az alapkamat, miután várhatóan szeptemberben az egynapos gyorstender kamata összezárul az alapkamattal” - írja.

Virovácz Péter, az ING elemzője felhívja a figyelmet, hogy a havi átárazás üteme 2023 júliusában megegyezett azzal, amit a 2000-es évek óta júliusonként láthattunk, vagyis nem volt erősebb a mostani átárazás, mint a historikus adat.

Ami mindezek ellenére némi keserű szájízt hagyhat maga után, hogy sok elemző ennél jóval alacsonyabb inflációs mutatóval kalkulált.

- írja. Az ING Bank is havi alapon árcsökkenéssel számolt. „Úgy tűnik azonban, hogy az Árfigyelő által kikövetkeztethető élelmiszer-árcsökkenés nincs köszönöviszonyban a valósággal, pontosabban a KSH módszertana alapján mutatott inflációs számmal” - írja.

A pozitív dolgokra összpontosítva azonban szerinte az elmondható, hogy a dezinfláció mögött több elem húzódik meg, ám ezek közül is egyértelműen kiemelkedik az élelmiszerek inflációja, ami jelentősen fékeződött éves alapon, köszönhetően egyrészt a magas bázisnak, másrészt annak, hogy havi szinten 0,9 százalékkal csökkentek az árak. (Az előzetes várakozások 2-3 százalékos árcsökkenéssel kalkuláltak).

Virovácz szerint erősödik a verseny a kereskedelmi egységek között az összességében zsugorodó lakossági elkölthető jövedelemért. „Önmagában az élelmiszerek drágulásának éves bázisú fékeződése a 2,5 százalékpontos inflációs különbözetből (június és július között) 1,8 százalékpontot magyaráz. Szintén érdemben fékezte a fő inflációs mutatót a tartós fogyasztási cikkek árcsökkenése. A külföldi dezinfláció és a tavalyi év második feléhez képest jóval erősebb forint segítette ezen termékkör drágulásának fékeződését és ezen keresztül a teljes inflációs mutató lassulását” - írja.

Virovácz szerint a mai adat fényében is biztosnak tűnik az év végi egyszámjegyű inflációs mutató.

„Sőt, amennyiben nem érkezik újabb ársokk, úgy akár már novemberre is elérhető lehet a 10 százalék alatti mutató. Ami az éves átlagos inflációt illeti, ezen az előrejelzésen sem változtattunk, így valamivel 18 százalék alatti mutatóval számolunk. Az ING Bank jövőre 4,5-5,0 százalék körüli átlagos inflációval számol” – írja.

Az ING szerint a monetáris politikára – meglátásunk szerint – a júliusi inflációs mutató várhatóan nem gyakorol majd érdemi hatást. „Mivel a jegybank még mindig megkülönbözteti a piaci- és az árstabilitást egymástól és a most zajló lazítási ciklus alapvetően a piaci stabilitásra reflektál, így sokkal fontosabb kérdés, hogy vajon az ismét gyengélkedő forint mennyire írja át a jegybank nézőpontját. Az elsődleges piaci reakciók is azt mutatják, hogy a befektetők elvetik annak lehetőségét, hogy a jegybank a látott dezinfláció miatt agresszívabb kamatvágásba kezdjen. Talán emiatt is láthatjuk, hogy a forint ismét erősödésnek indult. Amennyiben ez az erősödés kitart, úgy nem látunk érdemi akadályt az újabb 100 bázispontos kamatvágás előtt augusztusban” - írja.

Címlapkép forrása: Portfolio