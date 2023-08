Új koronavírus variáns terjed: megszólaltak a tudósok, íme a tünetek, amikre figyelhetünk

A WHO "érdeklődésre számot tartó" variánsnak nyilvánította az EG.5 vagy más néven Eris koronavírus változatot. Az omikron variáns Eris változatáról a napokban Boldogkői Zsolt azt mondta, hogy már Magyarországon is megjelenhetett. Megnéztük, mit érdemes tudni az Erisről, milyen tünetei lehetnek, miért foglalkozik vele a WHO egyáltalán és mit jelent az Eris variánsra sütött kategória.

A WHO figyel

Érdeklődésre számot tartó variánsként azonosította az Egészségügyi Világszervezet (WHO) az EG.5 koronavírus variánst, amely jelenleg az Egyesült Államokban és Kínában terjed - számolt be a róla a Reuters. A szervezet szerint az EG.5 jelenleg a leggyakoribb az Egyesült Államokban, az esetek több mint 17%-át teszi ki. Emellett ez a vírus felelős a vírusos megbetegedések számának növekedéséért az egész országban, és több más országban is kimutatták, többek között Kínában, Dél-Koreában, Japánban és Kanadában.

A WHO az oldalán részletesen kifejti, mikor és milyen esetben sorolja be a vírusvariánsokat egy-egy csoportba. Magyarázatuk szerint minden vírus, így a SARS-CoV-2, a COVID-19-et okozó vírus is, idővel változik. A legtöbb változás alig vagy egyáltalán nem befolyásolja a vírus tulajdonságait. Néhány változás azonban igen, például azt, hogy mennyire könnyen terjed, milyen súlyos betegséget okoz, vagy a vakcinák, terápiás gyógyszerek hogyan hatnak rá, a diagnosztikai eszközök hogyan mutatják ki.

2023 márciusában a WHO frissítette az aggodalomra okot adó, az érdeklődésre számot tartó és a megfigyelés alatt álló változatok nyomon követési rendszerét és definícióit. Ami ezek közül most fontos, hogy az első kategóriába került bele az Eris. Érdeklődésre számot tartó változat akkor lesz egy variáns, ha:

olyan genetikai változásokkal rendelkezik a variáns, amely az előrejelzések szerint vagy ismerten befolyásolják a vírus olyan jellemzőit, mint a tanszmisszió, a fertőzőképesség, az antitestek elkerülése, a terápiás szerekkel szembeni érzékenység és a kimutathatóság;

ÉS azonosított növekedési előnnyel rendelkezik más keringő változatokkal szemben egynél több WHO-régióban, növekvő relatív előfordulási gyakorisággal és az esetek számának időbeli növekedésével, vagy más olyan nyilvánvaló járványügyi hatással, amely a globális közegészségügyre jelentkező kockázatra utal.

Aggodalomra okot adó variánsnak akkor minősítenek egy változatot, ha

a betegség klinikai súlyosságában bekövetkező káros változás tapasztalható;

VAGY a COVID-19 járvány lefolyásában bekövetkező változás tapasztalható, amely jelentős hatást gyakorol az egészségügyi rendszerek képességére, hogy a covidban vagy más betegségben szenvedő betegeket ellássák, és ezért jelentős közegészségügyi beavatkozásokat igényel;

VAGY - A rendelkezésre álló vakcinák hatékonysága jelentősen csökken a súlyos betegség elleni védelemben.

Boldogkői Zsolt is véleményt mondott

A Szegedi Tudományegyetem Orvosi Biológiai Intézetének igazgatója szerint az Eris azért csak mostanában került be a hírekbe, mert a koronavírus az elmúlt időszakban kezdett el igazán erős dinamikával terjedni és a kórházba kerülések száma is nemrégen emelkedett meg drasztikusan, egy hónap alatt 12 százalékkal.

Az MTA doktora az Inforádiónak hozzátette: nem biztos, hogy az Erisnek tulajdonítható ez a tendencia. Nem kizárt, hogy az időjárási körülmények játszottak jelentős szerepet, ugyanis a mostani nyáron nagyon sok csapadék hullott, ami miatt az emberek sokszor zárt helyiségekbe kényszerülnek.

Ugyancsak kedvez a vírus terjedésének a nedves és párás levegő, valamint az is, hogy az UV-sugárzás is sokkal kisebb. Boldogkői Zsolt úgy gondolja, az Eris valószínűleg jelen van már Magyarországon is, csak senki sem tudja, milyen arányban. Mint mondta, jelenleg nincs olyan szakember, aki pontosan meg tudná mondani, mi történik majd a következő hetekben.

Emlékezetes, Magyarországon megszűnt a koronavírus-járványt nyomon követő adatszolgáltatási rendszer (vagy legalábbis nem publikálnak adatot), már sem heti, sem napi adatot nem közölnek a hazai hatóságok.

Tünetek

Dean Winslow, a kaliforniai Stanford Egyetem fertőző betegségek specialistája és orvosprofesszora egy egészségügyi lapnak úgy vélekedett:

Az emberi kórokozók (mint a koronavírus) hajlamosak arra, hogy úgy fejlődjenek, hogy könnyebben terjedjenek emberről emberre, így nem jelent nagy túlélési előnyt számukra, ha halálosabbak

A tünetekről szólva kifejtette:

Az újabb COVID-19 variánsok általában nagyon enyhe tünetekkel rendelkeznek a korábbi változatokhoz képest, és nagyon hasonlítanak a náthára.

A szakértők szerint az új változat az eddigi adatok alapján nem okoz súlyosabb lefolyású betegséget, mint a korábbi omikron változatok, a betegség lefolyásában a korábban az omikron más változatainál is megfigyelt tünetek maradtak meghatározóak. Ahogy Boldogkői Zsolt fogalmazott:

A jelenlegi tünetek nem súlyosabbak a korábbiaknál, viszont az Eris valószínűleg gyorsabban terjed, mint az egyébként is gyors más omikronvariánsok.

A britek egy alkalmazáson keresztül nagy számban figyelik meg a koronavírusos betegeket és a tüneteiket, a Zoe tavaly decemberi adatai szerint az omikron variáns okozta betegség 10 leggyakoribb tünete a követkető:

Torokfájás Orrfolyás Eldugult orr Tüsszögés Száraz köhögés Fejfájás Nedves köhögés Rekedt hang Izomfájdalmak Szaglás megváltozása

Címlapkép forrása: da-kuk via Getty Images