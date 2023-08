Különös megállapításról számolt be a biciklisávok és a dugók kapcsolatáról a BKK

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) által kialakított új budapesti kerékpársávokkal kapcsolatban jelentős viták és kritikák merültek fel, különösen a taxisok és a mentősök részéről. A változtatás a metrópótló buszsávok helyére került, két forgalmas főútvonalon, a Váci úton és az Üllői úton. Sokan az új biciklisávoknak tulajdonítják a pesti dugókat, emiatt a BKK is értékelést adott a helyzetről.

A BKK reagált a dúgókat az új kerékpársávoknak tulajdonító kritikákra, és állítása szerint az új kerékpársávok bevezetése nem csökkentette a forgalmi sávok számát és szélességét a Váci és Üllői úti buszsávok mentén. A korábbi metrópótlás idején is használt autós forgalmi sávok száma változatlan maradt, és a buszsávokból kialakított kerékpársávok még további sávokkal is bővültek, például a Bajcsy-Zsilinszky úton és a Múzeum körúton - derül ki a Telex cikkéből.

Az új kerékpársávok szélessége is változást hozott, ugyanis szélesebbek, mint a megszokottak, 2,6 méteresek lettek. Emellett egy új biztonsági lehatárolást is kaptak, amely rugalmas műanyagoszlopokból álló pollersor, ami a kerékpárosokat védi az autós forgalomtól.

A BKK kiemelte, hogy az új kerékpársávok kialakításának célja nem az autós forgalom szűkítése volt, hanem a kerékpározás biztonságának és kényelmének növelése, valamint a különböző kerékpározó csoportok (gyorsabb és lassabb kerékpárosok) zavartalan közlekedésének lehetősége. Az új sávok az első mérések alapján már 70 százalékkal növelték a kerékpárosok és rollerezők számát.

A BKK azt is kifejtette, hogy az új kerékpársávok nem gátolják a mentősöket, akiknek szükség esetén továbbra is lehetőségük van használni a bicikliseknek elkülönített területet. A rugalmas pollerek bevezetésének oka az volt, hogy az autósok sok esetben nem tartották be a KRESZ-t, és veszélyeztették a kerékpárosokat. Azonban a taxisoknak már nem engedélyezett a kerékpársáv használata, amit maga a KRESZ tilt, ha elkülönített sávokról van szó.

A BKK azt írta a lapnak, hogy folyamatosan figyeli a forgalmi helyzetet és a mérések azt mutatják, hogy a torlódások mértéke nem nőtt, sőt az Üllői és Váci úton 6 százalékkal csökkent az eltöltött idő a torlódásokban a Waze-adatok alapján.

Az új kerékpársávokkal kapcsolatban további egyeztetéseket tervez a BKK a mentősökkel és más érintett felekkel annak érdekében, hogy a problémákat és aggályokat megoldják. Hosszú távon a cél a szegéllyel leválasztott kerékpársávok kialakítása, amelyek még nagyobb biztonságot és kényelmet nyújtanak majd a kerékpározóknak.k

Címlapkép forrása: sp4rk via Getty Images