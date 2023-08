Honnan jön a 800 milliárd? - Így nőtt valójában a magyar magánegészségügy

Előző cikkünkben a magyar magánegészségügyi piac méretével kapcsolatos becsléseinket foglaltuk össze, külön figyelmet szentelve az iparág legmeghatározóbb szereplőire. Ezek a szereplők az esetek többségében járó- és fekvőbetegellátást kínáló intézmények, akik főként budapesti központtal vagy országos hálózattal rendelkeznek. Az említett szegmens árnyékában bújik meg két további kisebb és ezért talán kissé mostohábban kezelt, de annál figyelemre méltóbb ágazat. Cikkünkben a legnagyobb diagnosztikával foglalkozó szolgáltatókat, illetve a fogászati praxisokat vesszük górcső alá.

Legutóbbi írásunkban hosszasan értekeztünk a magánegészségügy kirobbanó térhódításáról. Nem csak árbevétel szinten, hanem piacméret tekintetében is folyamatosan növekvő trend figyelhető meg, a magán piac mérete 40%-ot nőtt, 800 milliárd forintra duzzadt 2022-re. A teljes piac tortájából az általunk vizsgált top szereplők is egyre nagyobb szeletet tesznek ki, a piaci növekedést szignifikánsan meghaladó sebességgel törnek az élre. Ezeket a folyamatokat a háztartások folyamatosan növekvő egészségügyi kiadásai fűtik, a várttal ellentétben a hálapénz megszüntetésével sem csökkentek a lakosság ráfordításai.

Fontos megjegyezni azonban, hogy a lakosság nem csak a járó-, és fekvőbetegellátást nyújtó cégek szolgáltatásait veszi igénybe, vélhetően jelentős összegeket költ labor vagy képalkotó diagnosztikai vizsgálatokra és fogászati ellátásra is. Ezen ágazatok eltérő tulajdonságai sok érdekességre világítanak rá, érdemes megvizsgálni az éveken átívelő trendeket.

Eddigi módszertanunkat követve a figyelt cégek listáinak összeállításakor továbbra is olyan magántulajdonú társaságokat kerestünk, amelyek főtevékenységként egészségügyi szakellátást végeznek, illetve, ha végeznek is közfinanszírozású tevékenységet, működésük alapja nem a közfinanszírozott tevékenység outsourcing jellegű végzése. A labor-diagnosztika, és a fogászat listánkon is a legnagyobb 10 játékost vizsgáltuk, melyek fejlődési irányait a későbbiekben a top 10 járó-fekvő ellátóhoz is hasonlítjuk.

Tevékenységük alapján a labor és diagnosztikai cégek lényegesen eltérnek a járó-, és fekvőbetegellátást nyújtó társaságoktól, ezért mindenképp érdemes külön is megvizsgálni őket. Sok szolgáltatónál nehéz elkülöníteni a diagnosztikai ágat a konkrét betegellátástól (például az Affidea esetében), de igyekeztünk elkerülni a duplikációkat, a szűkített listára csak a tisztán laborral vagy diagnosztikával foglalkozó játékosok kerültek.

A fogászat régóta külön fejlődési úton jár az egészségügyi ellátás más területeihez képest. A magánellátások felfutása több, mint 20 éve, az ezredforduló tájékán indult az ágazatban, így a magánfogászatok rohamos terjedése jóval korábban, évtizedes távlatban mérhetően kezdődött. A korai magánosodás mellett két további érv is alátámasztja az ágazat sikerességét. Egyrészt viszonylag alacsonynak mondható a piacra jutás belépési korlátja, relatíve kis beruházással is hamar útjára indítható egy praxis. A másik előny a magyar fogászatok árszínvonalában, nyugati országokkal szembeni versenyképességében rejlik, melynek köszönhetően meghatározó súlyú fogászati turizmus tudott kialakulni itthon.

A három ágazat legnagyobb 10 szereplőjét, illetve azok árbevételének alakulásait az alábbi táblázatok mutatják:

*a kiadvány készítésekor a beszámolók nem voltak elérhetőek (Medicover, MindentMent) A járó-, és fekvőbetegellátó szereplők rohamos piachódítása alapján azt gondolhatnánk, hogy ez a szegmens produkálta a legnagyobb árbevételnövekedést. Ezzel szemben a három ágazat közül meglepő módon a fogászatok árbevételei ugrottak legnagyobbat, 50%-os medián növekedés mellett, bár ennek vélhetően fontos mozgatója a fogászati turizmus visszatérése a COVID lezárások után. A legtöbb csökkenést, illetve csökkenést úgy általában egyedül a labor és diagnosztikai szolgáltatóknál vehetünk észre. Ha jobban megfigyeljük a listát, egytől egyig labor cégek szenvedtek el visszaeséseket, míg a diagnosztikai szolgáltatók határozottan állták a sarat. Itt is a COVID utóhatásai játszhatnak fontos szerepet, hiszen sok laborszolgáltatónál hozott kiemelkedő bevételnövekedést a covid tesztelés a 2020-21-es időszakban, aminek részbeni korrekcióját láthatjuk ezen szereplőknél 2022-ben. Ahogy azonban kikopnak a járvány hatásai mindennapjainkból, újra reálisabb képet kezdhetünk látni a labor és diagnosztika piac valós potenciáljáról és a szereplők súlyáról, a 2022-es év megfelelő bázist jelenthet a jövőbeli elemzésekhez.

Visszatérve a három ágazathoz, az először kivételesen jónak tűnő árbevételnövekedések mellet érdemes a cégek jövedelmezőségét is megvizsgálni. A magas árbevétel sok esetben nem feltétlenül a megnövekedett lakossági igényt tükrözi, hanem a bérinflációt és a megnövekedett költségterheket kompenzálja. Az EBITDA marginok szintjén kevés helyen látunk szignifikáns növekedést, a cégek jövedelmezősége, profittermelő képessége legtöbb esetben romlott.

Hosszabb időtávon vizsgálva, illetve a piacméret alakulását is figyelve könnyebben kontextusba tudjuk helyezni az egyes szolgáltatók növekedését. Ötéves távon és az átlagos növekedési ütemet szemlélve minden szegmens jelentősen meghaladja a piacméret növekedését, ráadásul számottevő mértékben. Egyedül az egy évet felölelő változásban látunk csökkenést, ahol a már korábban is említett, COVID bevételektől eleső labor-diagnosztika piac zsugorodott majdnem 20%-kal.

A diagnosztikai szolgáltatók jövője kapcsán nagy bizonytalanságot okoz a szabályozói környezet folyamatos változása mindkét szegmensben. November végén a hatékonyabb működés reményében a kormány a kórházi laborvizsgálatok központosításáról, a nemzeti laborhálózat létrehozásáról hozott rendeletet, illetve újabban a CT és MR vizsgálatok „államosításáról” is jelentettek be terveket. A kormány ezekkel a rendeletekkel sok kérdőjelet idézett elő a magánszolgáltatók szerepe kapcsán, és az állami intézmények piacát is bizonytalanná tette.

Úgy gondoljuk, hogy az állami kereslet esetleges kiesése jelentősen átrendezheti a piacot, ez rövid távon a képalkotó diagnosztikában lehet drasztikusabb, mert itt a kapacitások átvétele könnyebb az állam számára. A labordiagnosztikában egy hosszabb átmenetet várunk, mert ezen változások jelentős, új állami kapacitás kiépítését feltételeznék, amit a magánegészségügy felől jövő kereslet növekedése némiképp tompítani tud.

A fogászati szegmensben lassabb, organikus változásokat vizionálunk, mivel a közfinanszírozott és a magánellátás erősen szétválasztva működik. Az általunk jósolt két fő trend a helyi paciensek kiszolgálására fókuszáló szegmens fokozatos konszolidációja és a fogászati turizmus további lassú növekedése.

