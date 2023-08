Megérkezett a Fed-jegyzőkönyv: vége a kamatemeléseknek?

A Federal Reserve tisztviselői megosztottak voltak a további kamatemelések szükségességét illetően az amerikai jegybank júliusi ülésén - derül ki a szerdán közzétett jegyzőkönyvből. Míg "a legtöbb" döntéshozó az infláció elleni küzdelmet helyezte előtérbe, azonban "néhány résztvevő" kiemelte a túl nagy kamatemelés gazdasági kockázatait.

A Szövetségi Nyíltpiaci Bizottság (FOMC) egyhangúlag döntött arról a legutóbbi ülésen, hogy az irányadó kamatlábat 5,25% és 5,50% közé emeli. A kamatdöntő ülésen folytatott megbeszéléseken azonban a folyamatos monetáris szigorítás hatásaival kapcsolatos aggodalmak jelentősebb szerepet játszottak.

A jegyzőkönyv kiemelte a döntéshozók szilárd elkötelezettségét az infláció 2%-os célra való csökkentése mellett. Ezt tükrözte a Szövetségi Nyíltpiaci Bizottság döntéshozóinak egyhangú döntése, miszerint az irányadó kamatlábat 5,25%-5,50% közötti sávba emelik.

Továbbra is jelentős felfelé mutató inflációs kockázatokat látnak, amelyek akár további monetáris politikai szigorítást tehetnek szükségessé.

Az ülésen azonban fokozottan hangsúlyozták az óvatosságot a folyamatban lévő monetáris szigorítással kapcsolatban. Ez arra utal, hogy a döntéshozók figyelembe veszik a csökkenő infláció bizonyítékait, és felmérik a foglalkoztatásra és a gazdasági növekedésre gyakorolt potenciális károkat, ha a kamatlábakat túlzott mértékben emelik.

Egy-két résztvevő még azt is javasolta, hogy júliusban is tartsák változatlanul a kamatlábakat.

A FOMC több olyan kockázatkezelési megfontolásról is tanácskozott, amelyek befolyásolhatják a jövőbeli politikai döntéseket. Míg a legtöbben továbbra is az inflációt tekintették elsődleges kockázatnak, néhányan megjegyezték, hogy a robusztus gazdasági tevékenység és az erős munkaerőpiac ellenére továbbra is fennállnak a gazdasági tevékenységet érintő lefelé mutató kockázatok és a munkanélküliséget érintő felfelé mutató kockázatok.

Ezek közé a kockázatok közé tartoznak a tavaly év eleje óta szigorodó pénzügyi feltételek eredetileg vártnál esetlegesen jelentősebb makrogazdasági hatásai. A Fed döntéshozói általánosságban egyetértettek abban, hogy a bizonytalanság továbbra is jelentős, és a jövőbeli kamatdöntések a következő hónapokban érkező átfogó adatokra támaszkodnak. A piac most arra fogad, hogy a Fed szeptemberben nem változtat a kamatszinten.

Forrás: Reuters. Címlapkép forrása: Hisham Ibrahim via Getty Images