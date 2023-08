A vártnál kisebbet lépett a harapófogóba került kínai jegybank

A kínai központi bank a vártnál kisebb mértékben csökkentette az egyéves alapkamatot, és a szakértők által várt csökkentés helyett szinten tartotta az ötéves hitel kamatát hétfőn.

A kínai jegybank 3,45 százalékra vitte le az egyéves hitelek referenciakamatát (Loan Prime Rate/LPR) hétfői döntésével az eddig érvényes 3,55 százalékról. Szakértők nagyobb csökkentést vártak, 3,40 százalékra. A jegybank tavaly augusztus óta idén júniusban változtatta először a kamatot, akkor 3,65 százalékról mérsékelte a hétfőig érvényes 3,55 százalékra.

A kínai központi bank az ötéves lejáratú hitelek kamatához nem nyúlt, azt 4,20 százalékon tartotta. Az ötéves hitelek kamata szintén júniusban csökkent először a jelenleg is érvényes 4,20 százalékra a tavaly augusztustól érvényes 4,30 százalékról. Szakértők azzal számoltak, hogy a jegybank 4,05 százalékra viszi le az ötéves hitel referenciakamatát.

Az elemzőket meglepte a hétfői döntés. A központi bank múlt héten kedden ugyanis 15 bázisponttal, 2,5 százalékra csökkentette a középlejáratú hitelkeret (MLF), a pénzintézeteknek nyújtott egyéves lejáratú hitelek kamatát és ennek alapján szakértők arra számítottak, hogy hétfőn erőteljesebben csökkentik az LPR-t. Az MLF a kínai jegybank által a kereskedelmi bankok likviditásának biztosítására használt fontos hitelezési eszköz, amely közvetlenül befolyásolja az LPR kamatlábát.

Az LPR 2019 augusztusában lett az új benchmark a kínai központi bank kamatreformja után. 2020-tól a jegybank megköveteli a bankoktól, hogy az új hitelek kamatainak meghatározásakor az LPR-t vegyék alapul.

Nagy dilemmában a kínai jegybank

Bár a piaci szakértők a kamatcsökkentés mértékét tekintve nem pont ezt a döntést várták, már korábban is voltak arra vonatkozó jelek, hogy a Kínai Népbank (PBOC) sok szempont között próbál egyensúlyozni, és ezeket nem ugyanaz a monetáris politika szolgálja. A kamatcsökkentés szempontjai egyértelműek: a kínai gazdaság lassul, a koronavírus-válság utáni felpattanás lendülete kifulladt, sorra érkeznek az idei növekedési prognózisokat felülvizsgáló piaci jelentések, a kínai kormány 5%-os céljában már nemigen hisznek a szakértők.

A kamatcsökkentés másik szempontja az ingatlan- és adósságválság. A kínai gazdaság túladósodott szektorai a romló gazdasági klímában egyre rosszabb bőrben vannak. A China Evergrande Group a kínai ingatlanválsággal kapcsolatos aggodalmak erősödése közepette jelentős adósságátütemezéssel menekülne a teljes bukástól. Eközben az árnyékbankrendszer is válságba került, a Zhongzhi Enterprise Group nemfizetései miatt már tüntetések is indultak. Sokak szerint egy 1800 milliárd dolláros bedőlési hullám fenyeget Kínában.

Kína immár harmadik éve tartó ingatlanválsága egyre mélyül, mivel az eladások lassulnak, egyre több a befejezetlen projekt, és fokozódik az adósságtörlesztéseknél a fizetésképtelenségi kockázat. A válság most már az állami tulajdonú fejlesztőket is érinti, amelyekről korábban azt hitték, hogy elszigeteltek a káosztól, miközben a nagy magánfejlesztők problémáit továbbra sem oldották meg. Mindez pedig már az egész kínai gazdaságot fenyegeti, amelynek feszültségei olyannyira ellensúlyozzák a járvány után várt nagy felpattanást, hogy kifejezetten erős lassulás látható az adatokban. Mindez kiegészül az árnyékbankrendszer válságával is, ami lassan egy tökéletes vihart gerjeszt Kína körül.

Ilyen körülmények között még inkább érthetőnek látszik a kamatvágás, azonban a pénzügyi stabilitási aggodalmakra nem mindig a legjobb recept a kamatvágás. A lassulás és az adósságproblémák kellemetlen elegye mellett ugyanis elindult a tőkekiáramlás Kínából, a jüan pedig érezhetően leértékelési nyomás alá került. llyen környezetben pedig a kamatcsökkentésnek vannak kellemetlen mellékhatásai.

A múlt heti kamatcsökkentéskor ez már érezhető volt: a jegybank utasította az állami tulajdonú kínai kereskedelmi bankokat, hogy a jüan védelme érdekében intervenciós műveleteket hajtsanak végre a devizapiacon. Az is jelzésértékű volt, hogy az árfolyamsáv közepét a vártnál kisebb mértékben értékelte le, ezzel is jelezve, hogy meg kívánja védeni a fizetőeszközt a jelentős leértékelődéstől.

Mindezek fényében a mai jegybanki döntés, hogy a vártnál kisebb mértékű kamatvágást hajt végre, érthető, bár ezzel a bajból nyilván nincs kint a világ második legnagyobb gazdasága. Ezt mutatja, hogy vasárnap a kínai hatóságok (köztük a központi bank és a pénzügyi szabályozó hatóságok) banki vezetőkkel találkoztak vasárnap, hangsúlyozva, hogy a gazdasági fellendülés támogatása érdekében növelni kell a hitelezést. Emellett a találkozón megvitatták a lakáshitelekre vonatkozó kiigazításokat és szakpolitikai optimalizálásokat is. A China Life Insurance Co. és a tőzsdék képviselői is jelen voltak, és a pénzügyi szektorban a helyi kormányzati adósságkockázatok kezelésére összpontosítottak. A gazdasági bizalom erősítésére tett erőfeszítések részeként a kínai felső vezetők ígéretet tettek a belföldi fogyasztás bővítésére és a magánszektor támogatására. A romló gazdasági kilátások miatti aggodalmak ellenére azonban tartózkodtak attól, hogy új ösztönző intézkedéseket vázoljanak fel.

