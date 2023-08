Elszállt a gázár hétfő reggel a sztrájkbejelentés hírére

A hétfő reggeli kereskedésben jelentős, 10% feletti ugrás látszik a vezető európai gáztőzsde szeptemberi kontraktusában 41 euró/MWh fölé, azzal együtt is, hogy amint pénteken megírtuk: szinte teljesen tele vannak már az európai gáztárolók, jóval megelőzve az EU-ban kitűzött célt. A hétfői árugrás fő oka az, hogy vasárnap bejelentette a legnagyobb ausztrál LNG-üzem szakszervezete, hogy szeptember 2-től sztrájkba lépnek a munkavállalók a Woodside Energy Group North West Shelf tengeri gázplatformjain, ha most szerdáig nem állapodnak meg a mindenféle taktikát kipróbáló foglalkoztatóval.

Arról már a két héttel ezelőtti árugrás idején írtunk, hogy Woodside Energy Group North West Shelf tengeri gázplatformjain komoly a sztrájkveszély, mert a dolgozók 99%-a aláírta azt a szakszervezeti kezdeményezést, ami a jogszerű sztájkhoz elvezethet. Emellett a Chevron két LNG-termelő egységénél is fokozott a sztrájkveszély, és mindez azért fontos, mert Ausztrália a globális LNG-exportban mintegy 10%-os súlyú, így ha termelési zavarok vannak, az az ázsiai gázpiacokon keresztül az európai árakat is felveri még azzal együtt is, hogy Európában már 90% feletti a gáztárolók összesített töltöttsége.

A fentiek után az volt az új fejlemény, hogy vasárnap bejelentette a The Offshore Alliance szakszervezet, hogy a Woodside Energy Group North West Shelf tengeri gázplatformjain szeptember 2-től sztrájk jön, ha a most szerdai munkanap végéig nincs megállapodás a Woodside-dal. Márpedig a szakszervezet szerint

A Woodside minden taktikát megpróbált, ami csak eszébe jutott, hogy elkerülje a kollektív tárgyalásokat a dolgozókkal, de végül a vállalatnak nem sikerült fenntartania a neki tetsző status quót - ahol az érvényesül, amit a vállalat mond

- mondta Brad Gandy, az Offshore Alliance szóvivője egy nyilatkozatban a Reuters tudósítása szerint. Hozzátette még "Az Offshore Alliance tagjai nem veszik félvállról a munkabeszüntetést, de a Woodside itt tényleg kevés választást hagy nekik".

Az ausztrál törvények értelmében a szakszervezeteknek hét munkanappal a munkabeszüntetés előtt kell értesíteniük a vállalatokat (az augusztus 23.-i dátumból ered tehát a szeptember 2-i, szombati potenciális sztrájk kezdet), de a szakszervezetek dönthetnek úgy, hogy a munkabeszüntetést már korábban lemondják, nyilván az addigi tárgyalások eredménye függvényében.

A mostani szakszervezeti bejelentés tehát a „végső nyomásgyakorlás” eszköze, hogy szerdáig tegyen olyan ajánlatot a cég, ami elfogadható a szakszervezetnek.

Amennyiben ez megtörténik, akkor az nyilván a sztrájkveszélyt elhárítja a Woodside egységein, és áttételesen kihathat a Chevron egységein zajló folyamatokra is, így a gázárak is visszaeshetnek. Egyelőre viszont azt látjuk a hétfő reggeli kereskedésben, hogy a szeptemberi TTF kontraktusban 12% feletti ugrás volt 42 euró fölé, aztán némi süllyedés látszott 40 euró körülig, ami még mindig 11% feletti pluszt jelent a pénteki záráshoz képest.

A TTF szeptemberi határidős földgáz kontraktusának ára (EUR/MWh). Kép forrása: tradingeconomics.com

Ez jelzi, hogy ideges az európai gázpiac még azzal együtt is, hogy földrajzilag távoli fejleményről van szó, ráadásul nem is vesz közvetlenül Európa ausztrál LNG-t, de az ázsiai kínálati szűkösségen keresztül kihatna az ausztrál sztrájk az európai helyzetre is még azzal együtt is, hogy történelmi csúcson az európai gáztárolók töltöttsége az ilyenkor szokásos helyzethez képest. A 41 euró körüli gázár az elmúlt hónapokban többször előforduló 25-30 euró körüli tartományhoz képest persze már relatív magasnak számít (illetve a 2010-2020 közötti időszakra jellemző 18-20 euróhoz képest), de az elmúlt egy évben látott extrém árszintekhez képest még mindig nyomott árszintról van szó, ami forintra átszámítva 165 forint körüli köbméter árat jelent a piacon.

Röviddel ezelőtt ma reggel a TTF-en a következő havi kontraktusoknál érdemi áremelkedés látszott, és figyelmeztető, hogy éppen a téli hónapok kontraktusainál látszik nominálisan jóval magasabb árszint (decemberre 58 euró). Ez arra utal, hogy most „hiába” vannak szinte tele a tárolók, az LNG-kínálati problémák a tél előrehaladtával növelik az ellátásbiztonsági kockázatokat (ha az orosz vezetékes szállítások továbbra is alacsonyak maradnak), és ez relatív magasabban tartja a téli kontraktusok árait.

A TTF következő hónapokbeli földgáz kontraktusainak árai 2023. augusztus 21-én hétfő reggel. Forrás: theice.com

A következő időszakra vonatkozó TTF gázkontraktusok ára is felfelé indult az elmúlt hetekben.

Címlapkép forrása: 2009 Maciej Toporowicz via Getty Images