A Nemzetközi Energia Ügynökség gázelemzője és az MVM CEEnergy vezérigazgatója is részt vesz a Portfolio energetikai konferenciáján!

Európai és globális gázpiaci változások a geopolitikai átrendeződések mellett – ezzel a címmel tart átfogó előadást a Portfolio Energy Investment Forum konferenciáján Molnár Gergely, a Nemzetközi Energia Ügynökség gázelemzője, amelyben az orosz leválás, és a régió gázpiaci átrendeződésének és ellátásbiztonsági kihívásainak témáját is körbejárja. A gázpiac témái kapcsán szintén fontos fejlemény, hogy Fritsch László, az MVM CEEnergy Zrt. vezérigazgatója is elvállalta felkérésünket az energiakereskedői és ipari felhasználói oldal képviselőit is felvonultató panelbeszélgetésben részvételre. Nagy nevek, a legfontosabb témák átbeszélése – még néhány napig early bird áron itt regisztrálhat az év egyik legrangosabb energetikai, energiapiaci konferenciájára, amelynek nyitó szekciójában az Európai Bizottság, az Energiaügyi Minisztérium és az Energiahivatal vezető döntéshozói tartanak előadást. A programunkat , az előadók és panelbeszélgetők neveit folyamatosan frissítjük a konferencia aloldalán