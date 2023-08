Egyre nagyobb az esélye, hogy Kína soha nem fogja letaszítani a trónról az USA-t

Korábbi cikkünkben mi is megírtuk , hogy Kína a korábban vártnál sokkal később válhat a világ legnagyobb gazdaságává, megelőzve az Egyesült Államokat. A Yahoo Finance publicistája most azt írja, hogy ez az előzés talán sosem történik meg.

1997-ben a Nemzetközi Valutaalap közgazdászai rámutattak, hogy Kína gazdasága olyan gyorsan növekszik, hogy 2017-re nagyobb lehet, mint az USA gazdasága. Ez nem történt meg – emlékeztet Rick Newman.

Kína gazdasága rohamosan fejlődött, és a több mint 1 milliárd fős népessége biztosítéknak tűnt arra, hogy végül a világ legnagyobb piacává válik. A Goldman Sachs 2010-ben úgy becsülte, hogy Kína gazdasága 2030-ra megelőzheti Amerikát, mint a világ legnagyobb gazdasága. Az Economist merészebb volt, és azt jósolta, hogy Kína 2019-re a világ legnagyobb gazdaságává válik. Ez a váltás, ha bekövetkezik, azt jelezné, hogy egy új gazdasági szuperhatalom készen áll arra, hogy az USA befolyását a világon mindenhol megkérdőjelezze.

Most úgy tűnik, hogy ez a nap talán soha nem jön el

- írja.

A 25 éves gyors növekedés véget érhet, még mielőtt Kína elérné a gazdasági szuperhatalmi státuszt. Kína gazdasága nem tudott úgy kilábalni a COVID-járványból, mint az USA gazdasága - és most is alig növekszik. A közgazdászok most azon töprengenek, hogy Kína gondjai vajon a világgazdaság más részeit is magukkal rántják-e majd.

A Yahoo Finance publicistája emlékeztet, hogy Desmond Lachman, az American Enterprise Institute munkatársa szerint Kína gazdasága valószínűleg nem fogja az Egyesült Államokat bármikor is túlszárnyalni a következő 20 évben. Paul Krugman közgazdász, aki szintén a New York Times rovatvezetője, Kínát az 1990-es évek eleji Japánhoz hasonlítja. Akkoriban a száguldó növekedés csikorogva megállt, és az ázsiai ország világuralmával kapcsolatos aggodalmak teljesen alaptalannak bizonyultak.

Csakhogy Japán addigra legalább gazdag országgá vált. Kína még mindig nem az, és lehet, hogy soha nem fog csatlakozni az úgynevezett fejlett gazdaságok sorához, ahogy arra korábbi cikkünkben mi is rámutattunk.

Kapcsolódó cikkünk 2023. 08. 14. Kína világuralomra vágyik, de a Nyugathoz aligha lesznek képesek valaha is felérni

Kínának számos strukturális és ciklikus problémával kell szembenéznie, többek között a csökkenő népességgel. Kína túlságosan nagymértékben támaszkodott az adósságból táplálkozó ingatlanprojektekre, hogy növekedésének motorja legyen, ami mostanra az ingatlanpiac összeomlásához vezetett, amit egyesek a "Lehman Brothers pillanatához" hasonlítanak.

Eközben a 16-24 évesek munkanélküliségi rátája Kínában hivatalosan a 2018-as 11%-ról mostanra 21%-ra emelkedett. Az Eurasia Group szerint a valós ifjúsági munkanélküliségi ráta akár 46% is lehet. Emellett a kormányzati beavatkozás a jelenlegi válságban is erősen korlátozott a korábbi válságokhoz képest.

Címlapkép forrása: Aleksandra Aleshchenko via Getty Images