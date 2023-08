Jó hír érkezett a Pfizer vakcinájáról, amely az akár halálos betegségtől védheti meg a csecsemőket

Az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal (FDA) hétfőn jóváhagyta a Pfizer RSV-vakcináját, amely megvédi a csecsemőket a légúti óriássejtes vírus (RSV) ellen. Az Egyesült Államokban a csecsemők leggyakrabban az RSV okozta betegség miatt kerülnek kórházba.

A Pfizer RSV elleni oltása már engedélyezett és kapható az Egyesült Államokban az idősebb felnőttek számára, ám az FDA most jóváhagyta azt a vakcinát, amely a csecsemőknél is használható a légúti óriássejtes vírus ellen. Az olrtás anyai immunizálást alkalmaz, vagyis a várandós anyákat oltják be, hogy a magzatuknak védekező antitesteket adhassanak át.

Az RSV általában enyhe, megfázásszerű tüneteket okoz. A fiatalabb gyermekek és az idősebb felnőttek azonban különösen érzékenyek a súlyosabb RSV-fertőzésekre. A CDC szerint a vírus évente néhány száz 5 évesnél fiatalabb gyermeket és 6000-10 000 idősebb embert öl meg.

A Pfizer reméli, hogy a vakcina október végére vagy november elejére - az RSV-szezon kezdetére - a nyilvánosság számára is elérhető lesz. Alejandra Gurtman, a vállalat vakcinák klinikai kutatásáért és fejlesztéséért felelős vezető alelnöke azt mondta:

Ha globálisan gondolkodunk, ez a vakcina potenciálisan hatalmas közegészségügyi hatással bírhat

- mondta Gurtman a CNBC-nek.

Dr. Peter Marks, az FDA oltóanyagért felelős vezetője egy közleményben hozzátette, hogy a jóváhagyás egy újabb lehetőséget biztosít az egészségügyi szolgáltatók és a várandós anyák számára, hogy "megvédjék a csecsemőket ettől a potenciálisan életveszélyes betegségtől".

A vakcina a csecsemők életének első hat hónapjában mintegy 70%-os hatékonyságot mutatott. Májusban az FDA tanácsadó testülete egyhangúlag úgy nyilatkozott, hogy az adatok azt mutatják, hogy a Pfizer vakcinája hatékony. Néhányan azonban aggodalmukat fejezték ki a vakcina biztonságosságával kapcsolatban. Az oltást kapó anyák körében valamivel több koraszülés történt (5,7% vs. 4,7%), mint azoknál, akik placebót kaptak.

Az FDA a hétfői jóváhagyást követően azt mondta, hogy a rendelkezésre álló adatok "nem elegendőek a koraszülés és a Pfizer vakcina közötti okozati összefüggés megállapításához vagy kizárásához".

A Pfizer részéről Gurtman azt is elmondta, hogy a koraszülések arányában mutatkozó különbség "statisztikailag nem szignifikáns". A Pfizer mégis megvizsgálja a kockázatokat a vakcina forgalomba hozatalát követő tanulmányban. A "forgalomba hozatal utáni" kifejezés egy termékkel kapcsolatban az FDA jóváhagyása után végzett kutatásra utal.

Címlapkép forrása: Svetlana Repnitskaya via Getty Images