Unalmasabb lett a devizapiac, sokat vesztenek rajta a bankok

A piaci volatilitás visszaesése a bankok devizakereskedési részlegeit is negatívan sújtotta, csökkentve a bankok árrését és a bevételeket – írja a Bloomberg

A londoni székhelyű BCG Expand Research felmérése szerint a 100 legnagyobb bank adatait vizsgálva a devizakereskedelemből származó bevételek 15%-kal csökkentek az első félévben az egy évvel korábbihoz képest. Ennek fő oka, hogy a devizák volatilitása 2022 vége óta csökkenő tendenciát mutat, de a tavalyi bővelkedett izgalmakban, miután Oroszország megtámadta Ukrajnát és az 1980-as évek óta a legagresszívabb központi banki szigorítási ciklus söpört végig a devizapiacokon.

Mivel most inkább vegyes gazdasági adatokat látni, és a központi bankok is adatfigyelő üzemmódba kapcsoltak, a befektetők is tanácstalanok a devizapiaci mozgások kapcsán. Mindez visszafogta a devizapárok közötti ingadozásokat, és a szűkebb kereskedési sávok csökkentik a bankok által felszámítható árrést.

A makrobizonytalanság miatt az ügyfelek egy része is visszahúzódott a piacról, és az Expand szerint a spot devizakereskedelmi forgalom 7%-kal csökkent 2023 első felében. Ami az ügyfeleket illeti, a hedge fundok aktivitása 3%-kal csökkent, a pénzpiaci aktivitás stagnált, a vállalati ügyfelek volumene pedig 6%-kal nőtt.

A cikk megjegyzi, hogy a latin-amerikai devizák kiemelkedtek a kereskedett volumenek erőteljes növekedésével, amelyet a carry ügyletek iránti kereslet táplált. A jelentés szerint a brazil reál, a chilei peso és a kolumbiai peso kereskedési volumene 10-20%-kal nőtt az év első felében.

Kapcsolódó cikkünk 2023. 07. 02. Mindenki állva tapsol a forintnak – A világ egyik legjobbja lett a magyar deviza

Címlapkép forrása: Getty Images