Ez nagyon fog fájni Moszkvának: hatalmas robbanással semmisült meg az oroszok csúcsfegyvere

Ma délelőtt helyi idő szerint 10 óra magasságában több, hatalmas robbanás rázta meg a Krím-félsziget nyugati csücskében található Olenivka települést. A gigantikus detonációsorozat okaként az ukránok egy teljes Sz-400-as légvédelmi rakétakomplexum megsemmisítését jelölték meg a város mellett található területen. A források szerint nemcsak a rakétaindító egységet, s a telepített létesítményt is teljesen megsemmisítették, a kezelőszemélyzet minden tagja életét vesztette. A felvételen látható, hogy a légvédelmi rakétarendszer hatalmas robbanással semmisül meg.

BREAKING The Russian S-400 complex was destroyed in the occupied Crimea On August 23, 2023, around 10:00 a.m., an explosion occurred near the village of Olenivka on Cape Tarkhankut in the temporarily occupied Crimea, which destroyed the Russian S-400 pic.twitter.com/3ZOu4iDZ53

Eddig csupán néhány igazolt eset van a 2007 óta hadrendbe állított orosz csúcsmodern mobil föld-levegő rakétarendszer megsemmisítéséről.

Más források szerint nem egy Sz-400-as légvédelmi rendszer, hanem a K-300P Bastion-P egyik indítóegységét és radarjait. Amennyiben ez igazolódna be, az egyenesen szenzáció lenne az ukránok számára, mivel az első ismert eset a semlegesítésére.

️It is reported that during the explosion in the Crimea, the coastal anti-ship missile complex Bastion was hit - the adviser of the mayor of Mariupol Andryushchenko.Bastion is one of the Onyx missile carriers.Radar stations were also damaged. There were 7 explosions in pic.twitter.com/yCsIHqBjSI