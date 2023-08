Nagy Márton bemondta: védekező állásban a kormány

A kormány célja az, hogy megvédje a beruházásalapú, exportorientált gazdaságot, igyekszik megvédeni a fogyasztókat a magas energiaárakkal szemben, kezeli a hitelpiac nehézségeit és serkenti a fogyasztást - hangsúlyozta Nagy Márton gazdaságfejlesztésért felelős miniszter szombaton a tihanyi Tranzit fesztiválon tartott előadásában.

Magyarországot az energiaárak drasztikus emelkedése a jelentős energiaimport miatt érzékenyen érintette - mutatott rá a miniszter.

Mint mondta, sikerült megvédeni a fogyasztókat, ennek ára a kivetett extraprofit-adó.

Fontos intézkedésnek nevezte, hogy a kormány a lakosságot állampapír-vásárlásra ösztönzi, amely magas kamatot biztosít a kisbefektetőknek, és további előnye, hogy a kamat Magyarországon marad.

Elmondta, hogy a fogyasztás egy esztendő alatt 10 százalékkal esett vissza, kedvező azonban, hogy augusztusban már reálbér-emelkedés várható.

Érdemes megemlíteni, hogy a legutolsó rendelkezésre álló tényadatok épp a héten jelentek meg, és a júniusi kereseti folyamatokat mutatták be. Ezek szerint az inflációt figyelembe véve a keresetek reálértéke júniusban 3,5%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. Ennek oka, hogy júniusban még 20% feletti volt a drágulási ütem. Vagyis a kormány várakozása is az, hogy még júliusban is kisebb lesz a nominális béremelkedési ütem, mint az árak emelkedése.

Kapcsolódó cikkünk 2023. 08. 24. 3,5%-kal csökkent a reálbér Magyarországon

A jövő év a gazdasági növekedés helyreállításának esztendeje lesz

- húzta alá a miniszter. Ezzel hasonlóképp fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnökhöz. Pénteken ugyanis a kormányfő a rádiós interjújában azt mondta, hogy a 2024-es év a gazdasági növekedés újraindításának éve lesz.

Ennek kapcsán már pénteken arra mutattunk rá, hogy a kormány láthatóan elkezdte úgy keretezni a gazdasági folyamatokat, hogy az idén inflációcsökkentés lesz, jövőre gazdasági élénkülés. Ez változás a korábbi kommunikációs panelekhez képest, a változás pedig arra reflektál, hogy az idén a vártnál rosszabb lehet a gazdasági növekedés. A kormány hivatalos GDP-növekedési célja az idénre 1,5%, ez már biztosan nem fog összejönni, az is kérdés, hogy egyáltalán a pozitív tartományban lesz-e az éves átlagos mutató.

A tárcavezető hangsúlyozta: a kormány legfontosabb céljai közé tartozik a munkahelyek védelme és a családok támogatása. Az utóbbi években az energiacsapda, a kamatcsapda és a fogyasztási csapda elkerülését célzó intézkedések kerültek előtérbe. Ennek eredményeként mára az energiaárak konszolidálódtak - mutatott rá.

Elmondta, hogy a lakosság egy hónap alatt 300 milliárd forintnyi állampapírt vásárolt, és további 300 milliárd forintnyit kötvényalapokon keresztül.

Nagy Márton szerint a következő időszak feladata a fogyasztás helyreállítása lesz, vagyis "a lakosságnak éreznie kell, hogy fogyaszthat".

A fogyasztói árak növekedése augusztusban 16, szeptemberben 11-12, októberben 9-10, novemberben 8, decemberben pedig 7 százalékos lesz az előrejelzések szerint - mondta.

A külgazdasági kérdésekre áttérve Nagy Márton arról beszélt, hogy Magyarország hídszerepet játszik a német és a kínai tőke között. Úgy vélte, az országnak elsősorban az áruszállítás és a logisztika erősítése terén van feladata.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bruzák Noémi