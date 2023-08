Egy afrikai puccs miatt eshet kútba az újabb szankciós csomag Moszkva ellen

Az Európai Unió váratlan kihívásokkal nézett szembe a nigeri katonai puccsot követően. Egyszerre kell aggódnia a nukleáris fűtőanyag alapját biztosító urániumellátás biztonságáért, miközben az instabilitás megtorpedózhatja az oroszok elleni nukleáris szankciós csomag elfogadását is. A megoldás viszont kézenfekvőnek tűnik, Kazahsztán már be is jelentkezett az afrikai szállítmányok pótlására - írja a Politico