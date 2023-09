Magyarországra jött az amerikai kormány globális korrupcióellenes vezetője

Richard Nephew az Egyesült Államok globális korrupcióellenes koordinátora Magyarországra látogatott. Több fontos találkozón is részt vett a szakértő - derül ki a budapesti amerikai nagykövetség közleményéből.

Az Egyesült Államok globális korrupcióellenes koordinátora Richard Nephew augusztus 31-én és szeptember 1-jén Budapestre látogatott, hogy hivatalos megbeszéléseket folytasson a magyarországi korrupció elleni küzdelemről - közölte a nagykövetség.

Az amerikai kormány szakembere találkozott a magyarországi korrupció kivizsgálásában és leküzdésében kulcsszerepet játszó szervezetekkel, köztük az újonnan létrehozott Integritás Hatósággal, civil szervezetekkel és oknyomozó újságírókkal.

Mint megjegyzik, az Egyesült Államok a korrupció elleni küzdelmet alapvető nemzetbiztonsági érdeknek tekinti.

A két ország viszonyában rendszeresen visszatérő konfliktusforrás a korrupció témája: Washington több alkalommal is bírálta a hazai helyzetet, de 2015-ben több magyar tisztviselő, köztük Vida Ildikó akkori NAV-elnök kitiltásáról is döntöttek egy vesztegetési ügy miatt.

Ahogy arról beszámoltunk, májusban tette közzé az Egyesült Államok az egyes országok emberi jogi helyzetéről szóló jelentéseit, így Magyarország értékelését is, amelyben szintén szóvá tették, hogy a korrupció súlyos problémát jelent itthon. Így hiányosnak tartják az Európai Unió jogállamisági eljárására válaszul hozott magyar törvényeket is, mivel szakértők szerint az nem ad hatékony eszközöket az ügyek feltárására és az eljárások lefolytatására. Mint ismert, a kormány vállalta, hogy ha az ügyészség megszünteti egy korrupciós nyomozást, a magánszemélyek felülvizsgálati kérelmet nyújthatnak be, amely alapján a bíróság dönthet arról, hogy az eljárást folytatni kell-e.

Ugyanígy a jelentés kitér az igazságügyi rendszer függetlenségét megkérdőjelező problémákra is, amelyeket az Európai Bizottság is felvetetett a jogállamisági mechanizmus alkalmazása során. Ahogy a kondicionalitási eljárásban megkövetelt reformok között szerepel, az Országos Bírósági Hivatal esetében kritizálják, hogy a kormányzati befolyás erős, ami kihat a bírák kinevezésére és az ügyelosztásra is.

