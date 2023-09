Teljesen át akarják verni az embereket az árakkal?! Van, aki kijátszhatta az árfigyelő rendszerét

Van olyan boltlánc, amelyik csak egy-két üzletében csökkenteti egyes alapvető élelmiszereknek az árát, hogy az új árfigyelő rendszerben az összehasonlító oldalon legolcsóbb legyen - értesült a Portfolio piaci forrásokból.

Az új árfigyelő rendszerének elindulása élesítette a versenyt a multinacionális vállalatok között, hiszen azóta fokozott éberséggel nézik a láncok azt, hogy a konkurensek mennyiért adják az egyes termékeket. Sokak számára presztízskérdés lett, hogy az árfigyelő az ő terméküket hozza ki a találati listán a legolcsóbbnak.

Egyes boltláncok odáig is elmennek, hogy csak néhány boltjukban árazzák le a terméket, mert az árfigyelő így is a találati lista élére teszi őket,. A többi üzletben viszont marad a magasabb ár, így ezekkel a termékekkel nem is találkozunk az akciós újságokban, híradásokban.

Vagyis azt mondhatjuk, hogy az árfigyelőnek egy "kiskapuját" találták meg az üzletek, amivel gyakorlatilag a nagyságrendileg 60 termék esetében (amiket össze lehet hasonlítani) torz képet kaphatnak a vásárlók. Az összehasonlító eredmények akkor is a legalacsonyabb árú üzletláncként tüntetik fel az adott boltot, ha csak néhány boltjukban csökkentik az árat, mindössze annyi látható, hogy az adott láncnál "xxx Ft" helyett "xxx Ft-tól" érhető el az adott termék. Azt pedig már csak több továbbkattintással derül ki, hogy a hozzánk közeli boltban mennyibe kerül, de ezt nyilvánvalóan a felhasználók döntő része nem teszi meg, ha már az összehasonlított listát megkapta. Az árfigyelő tervezői minden bizonnyal azért sem gondoltak erre az anomáliára, mert az árfigyelő előtti időkben a termékek ára jellemzően nem tért el az egyes üzletekben.

Nem meglepő, hogy azok a makrogazdasági elemzők, akik az árfigyelőben fellelhető árak alapján igyekeztek megbecsülni az élelmiszerinflációt, csalódtak. Egyrészt az üzletek az árfigyelő beüzemelésével ennek a 60 terméknek az árára általánosságban jobban koncentrálnak, másrészt - ahogy fent említettük - némely boltlánc(ok) nem az összes boltjukban csökkentik az árak, csak egy-kettőben, amivel az adott termék sokkal olcsóbbnak tűnik, mint az ország területének döntő részén. Mindezek után már nem meglepő, hogy az élelmiszerek esetében az éves alapú dezinfláció lassabb, mint ahogy a közgazdászok várták, illetve a havi (előző hónapokhoz képesti mért) csökkenés sem érte el a makroelemzők prognózisait.

Megkérdeztük a GVH-t, hogy tudnak-e az anomáliáról, illetve tesznek-e valamit ennek kiküszöbölésére. Amint válaszolnak, frissítjük a cikkünket.

Az egyik megoldás az lenne, ha az árfigyelőben egy adott termékre vonatkozóan a legalacsonyabb és a legmagasabb árat is feltüntetnék, de akár olyan megoldásban is gondolkodhatnak, hogy csak akkor fogadja el az adott (alacsony) árat az árfigyelő, ha a boltlánc üzleteinek döntő többségében (az üzletek pl. 70-80-90%-ában) azon az áron kínálják a terméket.

Címlapkép forrása: Getty Images