Van, ahol már tényleg eltűntek a vevők az ingatlanpiacról

Az Egyesült Államokban a magas jelzáloghitel-kamatok és lakásárak miatt júliusban továbbra is rekordalacsony a lakhatás megfizethetősége, ami sok amerikai számára elérhetetlenné teszi a saját ingatlantulajdont.

Az amerikai National Association of Realtors lakhatási megfizethetőségi indexe júliusban változatlanul 87,8 maradt, ami az adatkövetés 1989-es kezdete óta feljegyzett legalacsonyabb szintnek felel meg. Ez az index 100-as küszöbértéket használ, ami azt jelzi, hogy egy medián jövedelemmel rendelkező család megengedheti magának a jelzáloghitelt a medián lakásár mellett.

Júliusban egy átlagos család jövedelmének 28,5%-át fordította jelzáloghitele törlesztőrészletének és kamatainak fedezésére, ami szintén történelmi csúcsot jelent.

A 20%-os előleggel felvehető jelzáloghitelhez szükséges jövedelem rekordot döntött, 104 496 dollár jelenleg.

Lawrence Yun, a NAR vezető közgazdásza megjegyezte, hogy a magasabb jelzáloghitel-kamatlábak továbbra is csökkentették a megfizethetőséget, még akkor is, ha az átlagos lakásárak enyhén csökkentek. Arra is rámutatott, hogy a Federal Reserve politikája akaratlanul is súlyosbítja a társadalmi szakadékot azáltal, hogy korlátozza a közepes jövedelmű bérlők lakástulajdonossá válási lehetőségeit - írja a Bloomberg.

A rendelkezésre álló lakáskínálat hiánya, az emelkedő jelzálogkamatok és a megemelkedett eladási árak együttesen rontották a vásárlási feltételeket az elmúlt évben. A helyzetet tovább bonyolítja a magas infláció, amely hatással van a háztartások költségvetésére, mivel a lakbér, az élelmiszerek és más alapvető termékek árai jelentősen magasabbak, mint a korábbi években. Az infláció mérséklődése ellenére az amerikai jövedelmek nem tartottak lépést, ami tovább fokozta a megfizethetőségi válságot.

A regionális különbségek továbbra is fennállnak: a megfizethetőség javul a középnyugati és északkeleti régióban, de rekordalacsony szintre süllyedt nyugaton és délen. A potenciális vásárlók jövőbeli kilátásai továbbra is bizonytalanok, mivel a Federal Reserve az infláció leküzdése érdekében a kamatlábak emelését tervezi, ami a felhalmozott kereslet miatt magasan tarthatja a lakásárakat.

Címlapkép forrása: Getty Images.