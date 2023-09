Franciaországban már létezik a digitális személyi, amit a telefonodról mutogathatsz

Szeptember 7-étől kezdve a franciák már telefonról mutogathatják a személyi igazolványukat – számol be a hírről a Le Point

A cikk szerint szeptember 7-én élesedett Franciaországban a digitális személyi, ennek értelmében androidos vagy iPhone-os telefonról is felmutatható a személyi igazolvány.

Mindehhez nem kell mást tenni, mint letölteni a „France Identité” nevű alkalmazást, ugyanakkor az fontos kitétel, hogy jelenleg csak azok a személyik digitalizálhatóak, amelyeket 2021 nyara óta bocsátottak ki.

Mindeközben futnak további tesztek is, a cél az lenne, hogy a személyi mellett a jogosítványt és az egészségbiztosítási kártyát (Vitale Card) is digitalizálni tudják.

A lap azt is leírja, miképpen lehet a személyit digitalizálni: az applikáció letöltése után be kell scannelni a kártyát vagy bepötyögni azt a hat számjegyű kódot, ami a személyi jobb alsó sarkában található. Ezt követően a kártyát közel kell tartani a telefonhoz, így az NFC segítségével az app fel fogja ismerni azt. Az app kéri a személyazonosság megerősítését, majd egy személyi kódot a digitalizálás véglegesítéséhez.

Felhívják azonban arra is a figyelmet, hogy mivel továbbra is vannak olyan szolgáltatások, ahol még nem fogadják el a digitális személyit, érdemes a fizikai változatot is maguknál hordaniuk a franciáknak.

Címlapkép forrása: Getty Images