A JP Morgan vezére szerinte korai az öröm, recesszió vár az amerikai gazdaságra

Józan várakozásokkal állt elő hétfőn Jamie Dimon, a JP Morgan vezérigazgatója, aki szerint ugyan az amerikai gazdaság jelenleg jól teljesít, mégis nagy hiba lenne abban bízni, hogy ez a következő években is így lesz - írja a CNBC

Dimon a kockázatok között részben a központi bankok likviditási programjainak visszafogását, és az ukrajnai háborút jelölte meg, valamint úgy fogalmazott, hogy a kormányok világszerte "úgy költekeznek, mint a részeg matrózok".

Azt mondani, hogy a fogyasztó ma erős, és ezért évekig virágzó környezetünk lesz, hatalmas tévedés

- mondta.

A világ legnagyobb gazdasága az elmúlt évben dacolt a negatív várakozásokkal, amelyeket a Dimonhoz hasonló piaci kommentárok fogalmaztak meg. Tavaly Dimon egy potenciális gazdasági hurrikánról beszélt a központi bankok és az ukrán konfliktus körüli aggodalmak miatt. Az elmúlt hónapok adatai viszont azt mutatták, hogy az amerikai gazdaság erős maradt, így egyre többen számítanak arra, hogy a recesszió végül elkerülhető lesz.

A vállalkozások elég jól érzik magukat, mert a jelenlegi eredményeiket nézik. De ezek a dolgok változnak, és nem tudjuk, hogy mindennek milyen teljes hatása lesz 12 vagy 18 hónap múlva

- mondta Dimon.

A cégvezér tehát továbbra is óvatos, és a New Yorkban tartott konferencia panelbeszélgetésén végig józan hangnemet ütött meg. Ezt az óvatosságot tükrözi az is, hogy a JP Morgan a korábbinál alacsonyabb volumenben vásárol vissza részvényeket, amely ütem 2024-ben fennmaradhat.

Úgy gondolom, hogy az előttünk álló bizonytalanságok még mindig nagyon nagyok és nagyon veszélyesek

- mondta Dimon.

E kockázatok között említette a Kínával való kapcsolatok romlását.

Nem számítok háborúra Tajvanban, de még mindig rosszabbra fordulhat a helyzet

- mondta Dimon.

Míg a JP Morgan és más bankok évek óta "túlkeresték" magukat a hitelezésen a historikusan alacsony nemteljesítési ráták miatt, az ingatlan- és a másodlagos jelzáloghitelezés egyes területein feszültségek mutatkoznak, mondta Dimon.

Ha és amikor recesszió lesz, ami előbb-utóbb bekövetkezik, akkor egy igazán normális hitelciklusunk lesz. Egy normális hitelciklusban valami mindig rosszabbul teljesít, mint azt vártuk

- tette hozzá.

