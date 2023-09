Őrületes anekdota: Orosz vadászbombázókat vásároltak, hónapok alatt lezuhant az összes

Gaótól északra hajtott végre légicsapást a Mali Köztársaság újonnan beszerzett, orosz gyártmányú Szu-25-ös vadászbombázója, amely a bevetés során lezuhant. Ezzel a nyugat-afrikai ország elveszítette az utolsó ilyen harci repülőgépét is.

A vadászbombázó elvesztésének körülményei egyelőre ismeretlenek, a lázadó erők (CMA) maguknak követelik a találatot, ugyanakkor a vadászbombázó vesztét a rossz időjárási körülmények is okozhatták.

- Images from the crash site suggest that the Malian Air Force lost its Su-25 reg. TZ-25C (delivered January 2023). CMA reported that their forces had fired on the jet, leading to the crash. There were also very bad weather conditions, another possible cause of the crash. #Mali