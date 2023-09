Új módszerrel söpörnék le Európa autómárkáit a kínai gyártók

A kínai autógyártóknak még nem sikerült áttörniük Európában, ráadásul most még azzal is szembe kell nézniük, Európai Unió célkeresztjébe került az olcsó kínai elektromos járművek behozatala. A legnagyobb kihívást mégis a fogyasztók bizalmának elnyerése jelenti, amelyhez egy új módszerhez folyamodnak – írja a Bloomberg

Stratégiájuk középpontjában a hagyományos márkakereskedői modell áll, amelyből az európai autógyártók szinte teljesen kivonultak, a közvetlen értékesítést részesítve előnyben. A BYD, a Xpeng, a Great Wall Motor és mások abban reménykednek, hogy a márkakereskedések feltöltése segít majd abban, hogy erős értékesítési- és szervízhálózatot építsenek ki.

Az európai fogyasztóknak fogalmuk sincs a kínai márkákról. A kínai autógyártók számára óriási kihívást jelent, hogy az európaiak számára egyértelművé tegyék, hogy autóik a Teslával egyenrangúak, ráadásul jobb áron

- mondta Daniel Kirchert, a Noyo e-mobilitási tanácsadó cég vezetője, a BMW AG korábbi vezetője.

Bár több kínai elektromos autógyártó – köztük a BYD, a Nio, a Lynk & Co, a Xpeng is – megjelent Európában, az értékesítésből való részesedésük nem nagyon emelkedett a földrészen, 2023-ban is csupán a piac 5,6%-át teszik ki.

Az, hogy ez az arány képes lesz-e e az egekbe szökni, azon múlik, hogy meggyőzzék a fogyasztókat arról, hogy szakítsanak az európai gyárakhoz kapcsolódó márkahűségükkel.

Hiszünk az autókereskedők erejében és az általuk nyújtott szolgáltatásban. Ők a mi arcunk az ügyfelek felé -

mondta Markus Schrick, az Xpeng németországi vezetője.

Ráadásul a márkakereskedések kapcsolatai még fontosabbá válhatnak, ahogy a politikai feszültségek fokozódnak az EU azon döntése miatt, hogy vizsgálatot indít a kínai elektromosautó-gyártók állami támogatásával kapcsolatban. Ha ugyanis a vizsgálat eredményeként a kínai EV-importra újabb uniós vámok vethetők ki, az gyorsan alááshatja a versenyképességük egyik alappillérét.

A BYD például – amely 2021-ben érkezett Norvégiába – Németországban, Európa legnagyobb autópiacán csak 15 kereskedelmi egységgel rendelkezik. A márka ismertségének növelése érdekében például megállapodást kötött a Sixt kölcsönző céggel, hogy 2028-ig 100 000 elektromos járművet biztosít.

Más kínai autógyártó cégek ugyanakkor egyre több márkaszervízzel kötnek megállapodásokat - az Xpeng például már 20 vállalattal írt alá szerződést autói forgalmazásáról.

