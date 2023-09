Hiába a fennakadások, mégis szakad a gázár

Az európai benchmarknak számító holland TTF gáztőzsdén jegyzett következő havi földgáz ára a reggeli nyitást követően már több mint 6 százalékos mínuszban is volt, az észlelt meghibásodás javítását és a továbbra is tartó sztrájkokat követően a Chevron ma reggel bejelentette, hogy teljes kapacitáson újraindult a termelés az ausztráliai Wheatstone LNG terminálban.

A Wheatstone és a közelében lévő Gorgon terminálok a globális ellátás több mint 5 százalékát adják, a Chevron közleménye szerint azonban a meghibásodás és a sztrájkok sem befolyásolják az ütemezett szállításokat.

A munkabeszüntetés eredetileg szeptember végéig tartott volna, de a szakszervezetek már jelezték, hogy akár október 14-ig is meghosszabíthatják azt.

Az eseményeket követően a következő hónapi földgáz ára 6 százalékos mínuszban, a 34 eurós megawattóránkénti szintek közelében mozog.

Az idei évben pedig már mintegy 81 százalékkal került lejjebb a jegyzés.

De nem csak Ausztráliában vannak fennakadások, hiszen a norvégiai Troll létesítményben történő karbantartási munkálatok már harmadik hete tartanak, ami a vártnál nagyobb kapacitáskorlátozással jár.

Mindezek ellenére azonban továbbra is meglehetősen alacsony a földgáz iránti kereslet Európában, miután a kontinens gáztárolói továbbra is rekord szintű töltöttségen vannak, emellett pedig a következő hetekre előrejelzett, vártnál melegebb időjárás is az alacsonyabb árakat támogatja.

Címlapkép forrása: 2009 Maciej Toporowicz via Getty Images