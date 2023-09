Jelentős gazdasági növekedést vár az idei évben Putyin

Az orosz gazdaság helyreállításának szakasza lezárult, állapota egészében véve stabil és kiegyensúlyozott, a GDP növekedése 2023-ban várhatóan 2,5-2,8 százalék lesz - jelentette ki Vlagyimir Putyin elnök a 2024-re, 2025-re és 2026-ra kiterjedő tervezési időszakra szóló szövetségi költségvetés kialakításáról tartott hétfői tanácskozáson.

"Szeretném elmondani, hogy számos kulcsfontosságú mutató tekintetében a helyzet sokkal jobb, mint a korábbi becslések és előrejelzések. Hadd emlékeztessem önöket, hogy még áprilisban az idei évre 1,2 százalékos GDP-növekedést vártak. Kezdetben egyesek eleve mínuszt vázoltak fel nekünk, aztán korrigálták az előrejelzést - 1,2 százalékot vártak, de ténylegesen már meghaladtuk ezt a küszöböt, és az év végére a GDP-növekedés elérheti a 2,5 százalékos szintet, sőt, talán még ennél is többet, 2,8 százalékot"

- mondta.

Putyin a fogyasztói kereslet és az ipari termelés, elsősorban a feldolgozóipari termelés növekedéséről számolt be, valamint arról, hogy az állóeszköz-beruházások az idei második negyedévben éves szinten 12,6 százalékkal nőttek.

"Általánosságban elmondhatjuk, hogy az orosz gazdaság helyreállításának szakasza lezárult. Kiálltuk az abszolút példátlan külső nyomást, ellenálltunk az úgynevezett nyugati blokk egyes uralkodó elitjei - egyes általunk barátságtalannak nevezett országok uralkodó elitjeinek - szankciós támadásának. Oroszország GDP-je elérte a 2021-es szintet, és most az a fontos, hogy kialakítsuk a további stabil és hosszú távú fejlődés feltételeit"

- mondta Putyin.

Rámutatott, hogy a rubel gyengülése kulcsszerepet játszott abban, hogy az elmúlt hetekben felerősödött az inflációs nyomás. Fontosnak nevezte, hogy a nemzeti fizetőeszköz megerősítése érdekében haladéktalan döntések szülessenek.

Bízom benne, hogy a kormány és a központi bank szakszerűen és ami fontos, összehangoltan fog dolgozni

- mondta Putyin.

Az orosz elnök 2024 végéig meghosszabbította az európai szankciókra válaszul 2014-ben bevezetett élelmiszer-embargó hatályát.

Az orosz gazdaságról megjelenő nyilvános adatok rendkívül ellentmondásos képet festenek fel. Egy szélsőségesen optimista értelmezéssel akár azt is lehet mondani, hogy a szankciók és a háború ellenére az orosz gazdaság meglepően jó bőrben van, a belső kereslet dinamikusan bővül, a rubel leértékelődése azt mutatja, hogy a behozatal sem teljesít rosszul, valószínűleg a szankciókat rejtett importtal játsszák ki a felek. A gazdaság a hivatalos adatok szerint dinamikusan bővülhet az idén.



Ugyanakkor a rubel 10 hónap alatt bekövetkezett 60%-os értékvesztése, a monetáris politika vészkamatemelése és óriási előretekintő reálkamat-tartalomra való törekvése, az infláció elszabadulása, a nyersanyagexport-bevételek apadása inkább komoly stabilitási problémákra utal. Innen nézve az óriási belső keresletnövekedés, a nagyon gyors hitelkiáramlás sem megnyugtató, hiszen (és erre a jegybank is utal) inkább túlfűtöttségre utal. A helyzet felveti a fedezetlen pénzkiáramlás gyanúját is, de fundamentális okokból levezetve is érthetőnek tűnik: a keresletélénkítő lépésekkel szemben a kínálati oldalon valószínűleg a hadiipari termelés növekszik, ami aztán azonnal el is ég az ukrán fronton.

