Magasabb növekedési pályára állhat a brazil gazdaság

Brazília gazdasága az előrejelzések szerint idén több mint 3%-kal fog növekedni Fernando Haddad pénzügyminiszter szerint. Haddad szerint a kormány jelenlegi programja, amely magában foglalja az adóreformot és egy ökológiai átalakítási tervet, potenciálisan növelheti az ország növekedési ütemét. Hangsúlyozta azt is, hogy Brazíliának nem kellene megelégednie az általánosan prognosztizált 2-2,5%-os éves GDP-növekedéssel, ha ez kormányzati kezdeményezésekkel javítható.

Fernando Haddad, Brazília pénzügyminisztere egy nemrégiben tett nyilatkozatában azt prognosztizálta, hogy az ország gazdasága idén több mint 3%-kal fog növekedni - írja a Reuters. Ezt a jelenlegi kormány programja miatt tartja valószínűnek, amely magában foglalja az adóreformot és az ökológiai átalakítási tervet.

Haddad szerint Brazília növekedési potenciálja magasabb lehet a korábban becsültnél. Míg egyesek 1% alatti növekedést jósoltak az idei évre, Haddad magabiztosan kijelentette, hogy a növekedés meghaladja a 3%-ot.

A miniszter továbbá amellett érvelt, hogy ne elégedjünk meg a potenciális GDP-növekedésre vonatkozó évi 2-2,5% közötti becslésekkel. Úgy véli, hogy kormányzati kezdeményezésekkel ez a szám jelentősen növelhető.

Az egyik ilyen kezdeményezés a fogyasztási adó átfogó reformja, amelyet az alsóház már elfogadott, és most a szenátus jóváhagyására vár. Emellett egy ökológiai átalakítási terv is készül. Ennek a tervnek több aspektusát azonban még nem mutatták be hivatalosan, és a törvényhozók utólagos jóváhagyására van szükség. Ezek közé tartozik a szén-dioxid-piac szabályozása.

A zöld terv részeként Luiz Inacio Lula da Silva elnök kormánya azt is tervezi, hogy mintegy 2 milliárd dollár értékben kibocsátja első zöld államkötvényeit. A múlt héten a gazdasági szakértőgárda tagjai bemutatták a kibocsátási tervet külföldi befektetőknek, és Haddad szerint rendkívül kedvező visszhangot kaptak.

Haddad az államkincstár által előírt némasági időszak miatt tartózkodott attól, hogy további részleteket közöljön a kibocsátással kapcsolatban, de hangsúlyozta annak fontosságát a rendezett államháztartás fenntartásában és a beruházások bevonzásában az alacsonyabb kamatlábak révén. Azt is kiemelte, hogy a jobb szabályozási feltételek jelentősen elősegíthetik a brazíliai befektetéseket.

Címlapkép forrása: Pintai Suchachaisri via Getty Images