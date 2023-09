Bődületes rekordról számolt be a JYSK

A JYSK árbevétele elérte a 38,5 milliárd dán koronát (közel 2000 milliárd forint) a 2022/23-as pénzügyi évben, ez új rekordot jelentett a globális lakberendezési vállalat számára. A vásárlók száma éves szinten 1,2 millióval nőtt, 135 új áruház nyílt globálisan, és egy új piacon, Törökországban is megjelent a JYSK. Az árbevétel Magyarországon összesen több mint 97 milliárd forintot tett ki a logisztikai központ eredményével együtt.

A továbbra is jelen lévő globális kihívások – így az infláció és a megnövekedett költségek - ellenére a JYSK ismét rekordnak számító, 38,5 milliárd dán korona (közel 2000 milliárd forint) árbevételt ért el az augusztus végén záruló 2022/23-as pénzügyi évben. A vásárlók továbbra sem maradtak el a JYSK 48 országban található több mint 3300 áruházából, számuk az előző pénzügyi évhez képest 1,2 millióval nőtt – írja a vállalat közleményében.

A globális kiskereskedelmi piac továbbra is nyomás alatt van, a fogyasztói bizalom és vásárlóerő pedig alacsony. A JYSK azonban jó minőségű termékeket kínál versenyképes áron, ez pedig tükröződik az eredményeinkben, valamint abban is, hogy a vásárlók továbbra is a mi üzleteinket választják – mondta Rami Jensen, a JYSK frissen kinevezett elnök-vezérigazgatója.

A kihívást jelentő külső tényezők ellenére a JYSK folytatta a terjeszkedést is, 2023 májusában nyitotta meg első két áruházát Törökországban, de ebben a pénzügyi évben összesen 135 üzletet nyitott meg. Az üzletnyitások mellett 619 már meglévő JYSK-áruház alakult át, ezeket vagy bővítették, vagy átalakították a legújabb 3.0-ás koncepció mentén, vagy új helyre költöztették.

A JYSK Magyarországon a 2022/2023-as üzleti évben három új áruházat nyitott, így összesen már 94 üzletben fogadják a hazai vásárlókat. Az árbevétel meghaladta a 97 milliárd forintot, ez az előző pénzügyi évhez képest 44 százalékos növekedést jelentett. Ebben azonban már benne van a 2022. novemberében megnyílt ecseri logisztikai bázis eredménye is. Az alkalmazottak száma a hazai üzletekben és a központi irodában meghaladta a 800 főt.

A JYSK a csoport teljes éves jelentését november 30-án, csütörtökön hozza majd nyilvánosságra, ebben már a nyereségek alakulása is meg fog jelenni.

