Borúsabb gazdasági kilátásokat vázolt 2024-re az OECD

A júniusban várt 2,7% helyett 3%-os lehet idén a globális GDP-növekedés, mert az amerikai gazdaság a vártnál jobb teljesítményt mutat a kínai gazdaság és az eurózóna gyengélkedése mellett, de jövőre tovább lassulhat 2,7%-ra a globális GDP-növekedés – derült ki az OECD kedden közzétett előrejelzéseiből.

Tavaly 3,3%-os volt a globális GDP-növekedés, ami után idén júniusi elemzésében 2,7%-os átlagos bővülést vetített előre a párizsi székhelyű nemzetközi szervezet és ezt emelte most meg 3%-ra, de közben a júniusban 2024-re mondott növekedési előrejelzést 2,9%-ról 2,7%-ra mérsékelte.

Emögött az alábbi főbb folyamatok húzódnak meg:

Egyesült Államok: a júniusi 1,6%-os előrejelzés helyett most már 2,2%-os növekedést vár az OECD az amerikai gazdaságtól az idén, mivel úgy látja, hogy a sorozatos Fed kamatemelések kevésbé viselték meg a gazdaságot, mint várni lehetett. Jövőre viszont még ezzel együtt is jókora növekedési lassulás várható 1,3%-ra, igaz még ez is jobb, mint a júniusban mondott 1%.

Kína: júniusban még idénre átlagosan 5,4%-os növekedést vázolt az OECD a kínai gazdaságnak, ezt most 5,1%-ra mérsékelte, és a jövő évi előrejelzést a júniusi 5,1%-ról most 4,6%-ra tovább rontották. Ez arra utal, hogy az elhúzódó kínai ingatlanpiaci válság és egyéb kihívások tartósan lassuló növekedési pályát okoznak az ázsiai óriásgazdaságban a zéró-covid politika feladása utáni kezdeti fellendülés után.

Euróövezet: a fizetési övezet idei növekedési kilátásait a júniusi 0,9%-ról 0,6%-ra csökkentette most az OECD, és jövőre is arra számít, hogy a júniusban mondott 1,5% helyett csak 1,1%-ig tud felpörögni az éves átlagos növekedés, miután Németország az idei recesszió után lassan magára talál.

Az infláció tekintetében az OECD azt szorgalmazza, hogy a központi bankoknak magasan kell tartaniuk a kamatlábakat mindaddig, amíg az inflációs nyomás egyértelműen nem csillapodik.

