Drágulhat a cukor, miután India nem tud exportálni

India várhatóan leállítja a cukorexportot a 2023-24-es szezonban a termelés csökkenése miatt. Hét év óta ez az első alkalom, hogy az ország ilyen lépésre kényszerül. A fő ok a csapadékhiány, ami miatt visszaesett a cukornádtermesztés volumene - írja a Reuters.

A globális cukorpiac egyik legfontosabb szereplőjének, Indiának a távolmaradása a New York-i és londoni referenciaárak emelkedéséhez vezethet. Ezeken a piacokon már most is többéves csúcsok vannak, ez a lépés pedig tovább hajthatja a globális élelmiszerinflációt.

A szeptember 30-ig tartó szezonban az indiai malmok csak 6,1 millió tonna cukrot exportálhattak. Ez a szám jelentősen elmarad az előző szezonban eladott rekordmennyiségű 11,1 millió tonnától.

A csapadékviszonyok nem csak a 2023/24-es szezon cukortermelését befolyásolják, hanem potenciálisan a következő, 2024/25-ös szezon ültetését is.

Sanjeev Chopra, India élelmiszerügyi minisztere azonban továbbra is optimista a hazai kereslet kielégítését illetően. Úgy véli, hogy a szeptemberi jó esőzések kellőképpen növelni fogják a termelést. Az emelkedő árak kezelése érdekében azt javasolta, hogy

a kormány utasítsa a cukorgyárakat, hogy a helyi piacokon adják el a cukorkészletek többletét.

A cukor világpiaci árát befolyásolhatja az El Nino is, amely a szokásosnál szárazabb időjárási viszonyokat eredményez. Ez aggodalmat kelt a vezető termelők, például India és Thaiföld termelésének csökkenésével kapcsolatban.

