Sejtelmes kijelentést tett az Északi Áramlatról az orosz miniszterelnök-helyettes

Korai lenne bármit mondani „a jelenlegi helyzetben” a felrobbantott Északi Áramlat gázvezetékek jövőjével kapcsolatban – ezt a sejtelmes kijelentést tette szerdán Alekszander Novak. Az orosz miniszterelnök-helyettes szavai arra utalnak, hogy az orosz vezetés nem tett még le az európai gázexportról ezen a fontos útvonalon keresztül, és így arról sem, hogy a négyből három felrobbantott vezetéket valahogy megjavítsa a háború lezárása után.

Alexander Novak a Reuters tudósítása szerint azt is mondta szerdán egy rendezvényen, hogy Oroszország idén eddig 410 milliárd köbméter földgázt termelt ki, és az év végére ez eléri majd a 642 milliárd köbmétert. Ez tehát kevesebb lesz a tavalyi 676 milliárdnál, amiben az oroszok fő exportpiacának (Európai Unió) szinte teljes elvesztése is benne van, akárcsak a technológiai szankciók, amelyek a kitermelési képességeket is fékezhetik és a jelek szerint ezeket nem tudják teljesen pótolni az oroszok Ázsiában és egyéb helyeken felfutó gázeladási lehetőségei.

Az Északi Áramlat 1 és 2 vezetékpáron évi 55-55 milliárd köbméternyi gázt tudna küldeni Oroszország közvetlenül Németországba a tenger alatt, de tavaly szeptember elején rejtélyes körülmények között a négyből 3 vezeték felrobbant, az egyetlen épségben maradt vezetéken, ami az Északi Áramlat 2-höz tartozik, pedig még nem is kezdődött meg a gázszállítás. Oroszország a háború előtt évi 150 milliárd köbméternyi gázt szállított vezetéken az EU-ba, amivel 45% körüli piaci súlya volt, de ez idén becslések szerint 30 milliárd köbméter alá zuhan majd, hiszen csak az ukrajnán keresztüli tranzit működik visszafogott ütemben és a Török Áramlat Magyarország felé, és így az uniós súly a mostani hónapokban 10% körül billeg.

Visszatérve az Északi Áramlatra, tegnap a kijelölt svéd ügyész, Mats Ljungqvist is nyilatkozott a robbantások ügyében egy interjú keretében, amelyben többek között úgy fogalmazott: a svéd vizsgálat jelenleg érzékeny szakaszban van, de reméli, hogy még az év vége előtt sikerül lezárni azt. Szavai szerint

Reméljük, hogy hamarosan lezárhatjuk a vizsgálatot, de még sok a tennivaló, és a következő négy hétben nem fog történni semmi

- fogalmazott a hírügynökség másik tudósítása szerint.

