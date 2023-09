Itt vannak a 2022-es népszámlálás eredményei: nem állt meg a népesség fogyása

Elkészült a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a 2022 évi népszámlálás kiértékelésével, az eredményeket pedig egy sajtótájékoztató keretében mutatták be a nyilvánosság előtt.

2022. október 1-jén 3,4%-kal kevesebben éltek hazánkban, mint a 2011. évi népszámlálás időpontjában. Ez 334 ezer főnyi népességfogyást jelent, miközben a társadalom is öregszik: 2011-ben 41,5 év volt az átlagéletkor, mostanra ez 43,1 év.

A lakosságon belül továbbra is többségben vannak a nők, a férfi-női arány a KSH adatai szerint 48-52. A lakosság 14,7%-a 15 év alatti, míg a 65 évnél idősebbek 20,8%-ot tesznek ki.

Csökkent a nagyvárosok lakossága, miközben az agglomerációké gyarapodott. Lényegében minden nagyvárosból történt elvándorlás: Budapestről 47 ezren költöztek el, míg a második legnagyobb városból, Debrecenből 12 ezren. A lakásállomány 11 év alatt 4,3%-kal növekedett, ugyanakkor minden harmadik háztartásban egyedül élnek.

A KSH projektvezetője, Kovács Marcell a HVG által korábban közölt hírekre reagálva azt is elmondta, hogy a magukat vallásosnak tartók aránya 50% alá csökkent, pontos becslést a választ nem adók magas aránya miatt azonban nehéz adni.

Hazánk legnagyobb kisebbsége továbbra is a roma, ugyanakkor a 2011-es adatokhoz képest 105 ezer fővel kevesebben vallották magukat romának. A második helyen továbbra is a német kisebbség áll, de az ő számuk is csökkent. Növekedést mutatott ezzel szemben az ukrán nemzetiségűek száma, 7 ezerről 25 ezerre. A 218 ezer Magyarországon élő külföldi állampolgár döntő többsége Európai.

Kapcsolódó cikkünk 2023. 09. 25. 560 ezer forint a bruttó átlagbér Magyarországon

A címlapkép illusztráció, forrása: wildpixel via Getty Images