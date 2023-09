Erre számíthatunk péntektől a kutakon

Folytatódik a csökkenő tendencia a hazai üzemanyagáraknál, péntektől a benzin és a dízel nagykereskedelmi ára is csökkenni fog. Az elmúlt hónapokban azonban komoly áremelkedést tapasztalhattunk a hazai benzinkutakon, a mostanában látott csökkenő tendencia ellenére is jóval magasabban vannak a jegyzések, mint pár hónapja.

Csökkenő üzemanyagárakat tapasztalhatunk a héten a benzinkutakon a holtankoljak legfrissebb információi szerint. Péntektől a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is csökken, előbbi bruttó 6 forinttal, míg a dízelért bruttó 4 forinttal fizetnek majd kevesebbet a benzinkutak.

Ez a csökkentés várhatóan a kutak áraiban is megjelenik, péntektől az alábbi átlagárakra számítunk:

95-ös benzin: 647 Ft/liter

647 Ft/liter Gázolaj: 678 Ft/liter

Az elmúlt hónapokban komoly áremelkedést tapasztalhattunk a hazai benzinkutakon, a mostanában látott csökkenő tendencia ellenére is jóval magasabban vannak a jegyzések, mint pár hónapja. A meredek áremelkedés még május közepén indult el, az akkori mélypontokhoz képest a benzin jegyzése 16,6 százalékkal került feljebb és literenként 92 forinttal drágult, a dízel pedig 24,9 százalékkal, azaz literenként 135 forinttal kerül többe holnaptól ahhoz képest, amennyibe május 10-én került.

Az infláció letörést célkeresztjében tartó kormányzatot nagyon élénken foglalkoztatja az üzemanyagpiac helyzete, erről Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter a közgazdász vándorgyűlésen tartott előadása előtt beszélt nekünk. A miniszter akkor elmondta: újra a kormány napirendjén van az üzemanyagár, vizsgálják, hogy a végső árat meghatározó részelemek árváltozása jogos-e. Tegnapi fejlemény, hogy Nagy Márton az ágazat résztvevőinek világossá tette, hogy minden lehetséges eszközzel tompítani kívánja az üzemanyagárak növelését. A miniszter jelezte, hogy havi rendszerességgel kér jelentést az ágazat szereplőitől az árak nemzetközi és hazai alakulásáról, illetve az árak minél hamarabbi moderálására tett ágazati lépésekről.

Hogy ez pontosan hogyan nézhet majd ki, arról még nincsenek biztos információink, mindenesetre a Mol és a MÁSZ is a hazai üzemanyag piac stabilitásának fontosságát hangsúlyozta ki, Bacsa György Mol-ügyvezető pedig arról is beszélt, hogy a piaci folyamatok jelenleg nem indokolják, hogy a kormány ismét hatósági árat vezessen be az üzemanyagoknál. Egy másik, árcsökkentés irányába ható megoldási lehetőségről Gaál Gellérttel, a Concorde elemzőjével beszélgettünk tegnap.

