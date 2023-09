MNB: elvéti a hiánycélt a kormány, még jövőre is magas lesz az infláció

Az idei költségvetési hiány GDP-arányosan 5,2% lehet a Magyar Nemzeti Bank legfrissebb előrejelzése szerint, ami magasabb, mint a kormány aktuálisan érvényben levő 3,9%-os célja. A gazdaság az év második felében elkezd növekedni, de szélesebb körű GDP-növekedésre csak 2024-ben lehet számítani - mondta a szeptemberi inflációs jelentés bemutatóján Balatoni András, az MNB igazgatója. Az infláció még jövőre is magas lehet, és csak 2025-ben teljesülhet a jegybanki cél.

Markáns dezinfláció indult el Magyarországon, ami az év hátralevő részében is folytatódik, éves átlagban 17,9% lehet a fogyasztói árindex, a nyugdíjas fogyasztói árindex 18,5% lehet - mondta Balatoni András. Felhívta a figyelmet, hogy ez még nem nevezhető árstabilitásnak, 2024-ben lesznek olyan tényezők, amelyek lelassítják a dezinflációt (például adóintézkedések), és csak 2025-ben tér vissza az infláció az MNB toleranciasávjába.

A dezinflációt elsősorban az iparcikkek árának mérséklődése támogatta, de a szolgáltatások árindexe is mérséklődik. Csökken a belső fogyasztás, ez jelentősen támogatja a dezinflációt. A teljes fogyasztói kosár egyharmadában már mérséklődik az árszint - vagyis nemcsak az áremelkedés lassul, hanem az árak is csökkennek. Az adóintézkedések viszont jelentősen lassítják a dezinflációt, az MNB szerint 0,8-1,1%-ot adhatnak hozzá az inflációhoz az adóintézkedések jövőre.

Balatoni András elmondta, hogy Magyarország inflációs többlete a régiós országokhoz képest teljesen eltűnt, a három hónapos évesített index 4,5% körül van, hasonlóan a többi visegrádi országhoz.

A reálbérek az év második felében növekednek, ami támogatni fogja a fogyasztást, 2024-ben pedig már egy szélesebb körű növekedés várható a GDP-ben, 3-4% közötti növekedést vár az MNB. Az alapfolyamatok markáns visszaesést mutatnak, a gazdasági ciklus alapvetően dezinflációs irányba mutat, főleg a belső folyamatoknak köszönhetően. Az idei évben 0,5 és -0,5 között alakulhat a GDP-növekedés. 2024-ben és 2025-ben 3 és 4% között lehet a növekedés, amelyet már a külső és a belső környezet is támogatni fog.

Balatoni megemlített egy fontos technikai hatást is a GDP-ben: az agrárium az idei évben 1%-ponttal megemelheti a GDP-növekedést a kiváló termésnek köszönhetően. Főleg az év második felében jelentkezik ez a technikai hatás, ami miatt pozitív év/év indexek jönnek majd.

A munkaerőpiac továbbra is feszes, idén átlagosan 15% feletti lehet a béremelkedés mértéke a versenyszférában, amely jövőre 10% környékén alakulhat, 2025-re pedig 7,5%, azaz a következő két évben is erőteljes bérdinamikára számít a Magyar Nemzeti Bank. Jövőre és azután már emelkedni fognak a reálbérek is.

A folyó fizetési mérleg javul, 1% környékére mérséklődhet a hiány az idei évben, az export tovább növekedhet, ami ráadásul nehéz külső környezet közepette következett be - mondta. 2024-ben már pozitív lehet a külső kereskedelem egyenlege.

A költségvetésben 5,2%-os hiányt vár a jegybank idén a jelentés szerint. "A 2023. évi deficit pontos mértékét nagyban befolyásolja a kiadások év végi kontrollja is. A kormányzati hiánycél 2024-re 2,9 százalékos és 2025-re 1,9 százalékos GDP-arányos deficittel számol. A GDP-arányos államadósság 2023 végére 70 százalék közelébe csökkenhet, majd az előrejelzési horizont végére 66 százalékra süllyed" - áll a jelentésben.

Ez az előrejelzés nagyon fontos, ugyanis a jelenlegi hiánycél 3,9%. A kormány jelzései szerint ezt a hiánycélt épp felülvizsgálják (bár ezzel kapcsolatban voltak ellentmondásos jelzések), az új hiánycélt viszont még nem ismerjük.

"A következő évek bázisát képező idei makrogazdasági folyamatok és a költségvetési adatok alapján a 2024-2025- os hiánycélok elérését szintén kockázatok övezik. Az adóbevételek vártnál alacsonyabb idei szintje a következő évekre is áthúzódhat, ami megnehezítené a célok elérését" - áll az MNB jelentésében.

Az inflációra vonatkozóan a Monetáris Tanács továbbra is felfelé, a GDP-ben lefelé irányuló kockázatokat azonosított

- mondta Balatoni András a sajtótájékoztató végén.

A Monetáris Tanács három alternatív forgatókönyvet tart kiemelten fontosnak:

Ha lassul a globális konjunktúra , akkor nagyobb lesz a recesszió és gyorsabban csökken az infláció. Itt példaként Németország kedvezőtlen helyzetét említette meg.

, akkor nagyobb lesz a recesszió és gyorsabban csökken az infláció. Itt példaként Németország kedvezőtlen helyzetét említette meg. Ugyanakkor abban az esetben, ha a fogyasztás gyorsabban áll helyre, akkor a vártnál nagyobb lesz a GDP-növekedés és az infláció is.

akkor a vártnál nagyobb lesz a GDP-növekedés és az infláció is. A feltörekvő piacokról való tőkekivonás forgatókönyve vártnál nagyobb recessziót és magasabb inflációt hozna. Szerinte a Fed kamatemelései járhatnak hasonló hatással a feltörekvő országokban.

Összességében tehát a Monetáris Tanács az infláció kapcsán inkább felfelé irányuló kockázatokat azonosít, a GDP-növekedést viszont lefelé irányuló kockázatok övezik. Mindezek alapján annyit mondhatunk, hogy a friss jelentés megerősíti a Tanács keddi álláspontját, ami inkább kissé héja, mintsem galamb volna. Vagyis mindez a kamatvágási ciklus óvatos folytatódását vetíti előre.

