Rendkívüli állapotot hirdettek New Yorkban és két másik környező területen, miután a rendkívüli esőzések kiterjedt áradásokat okoztak az északkeleti régióban – számol be a hírről a Sky News.

Az éjszaka folyamán egyes területeken akár 13 cm eső is hullott, és a nap folyamán további 18 cm eső várható - közölte Kathy Hochul, New York kormányzója. Az időjárás miatt szükségállapotot hirdetett New York Cityben, Long Islanden és a Hudson-völgyben is.

Az eső leállította a város metróhálózatának nagy részét, elárasztotta az utcákat és az autópályákat, és a queensi East Elmhurstben található LaGuardia repülőtér három terminálja közül legalább az egyiket lezárták. Gyakorlatilag minden metróvonal legalább részben szünetelt, átirányították vagy késésekkel közlekedett.

Az NBC szerint péntek reggel New Jersey, New York és Connecticut egyes részein mintegy 23 millió emberre vonatkozó árvízvédelmi készültség volt érvényben, Long Island, Brooklyn, Queens, Manhattan és New Jersey egyes részein pedig villámárvíz-riasztás volt érvényben.

A közösségi médiában közzétett felvételeken látható volt, ahogy a víz a metróállomásokon és a kis tavakká változott utcákon ömlik.

Major flooding in Brooklyn today. Its crazy out here. Everyone stay home and be safe. #brooklynflooding — shaone (@shaonedon) September 29, 2023

Zack Taylor, a marylandi College Parkban található Országos Meteorológiai Szolgálat időjárás-előrejelző központjának meteorológusa arra figyelmeztette az embereket, hogy amíg nem tisztulnak a körülmények, ne próbáljanak meg utazni.

Hochul pénteken azt mondta, hogy a szélsőséges időjárás olyasmi, amihez New York régiójának "hozzá kell szoknia" az éghajlatváltozás hatásai miatt. A tudósok szerint a bolygó felmelegedésével a viharok a melegebb légkörben alakulnak ki, ami gyakoribbá teszi a szélsőséges esőzéseket.

Címlapkép forrása: Michael M. Santiago/Getty Images