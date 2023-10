Napokon belül eltávolíthatják az amerikai kormányzati leállás elkerülésének kulcsfiguráját

Miután az utolsó pillanatban sikerült elkerülni az amerikai kormányzat költségvetési okok miatti leállását, vasárnap máris nekiestek az ügylet kulcsszereplőjének az amerikai képviselőház keményvonalas republikánus képviselői. Könnyen lehet, hogy napokon belül meg is buktatják, akárcsak az, hogy éppen demokrata segítséggel mentik meg Kevin McCarthyt. Ő, azaz az ügy kulcsszereplője vasárnap máris magabiztosan nyilatkozott, hogy túl fogja élni a tervezett bizalmatlansági indítványt, igaz nagy kérdés, hogy mégis hogyan.

Szombat éjjel, tehát az utolsó órákban, sikerült elkerülni az amerikai kormányzati intézmények vasárnaptól életbe lépő leállását, mert bár nincs új 2023-2024-es szövetségi költségvetése az Egyesült Államoknak, de sikerült tető alá hozni egy 45 napig érvényes kiadási felhatalmazást. Erről reggel már írtunk:

Ez úgy jött létre, hogy előbb a republikánus képviselők 21 fős keményvonalas szárnya elbukott egy olyan költségvetési javaslattal, amelyben komoly kiadáslefaragást és erőteljes szigort akartak volna elérni a migráció és a határellenőrzés során. Ezt látva a republikánus többségű Képviselőház vezetője, Kevin McCarthyt, benyújtott egy olyan, konszenzusos elemeket tartalmazó javaslatot, amit nagy eséllyel átszavazások miatt a demokraták felől is támogatnak, hogy ezzel megnyíljon az út a kétpárti alku nyomán a kormányzati leállás elkerülésére október 1-től.

Ez a terve pedig be is jött, mert a 45 napos, november 17-ig tartó, átmeneti kiadási felhatalmazást tartalmazó javaslatot a Képviselőházban 335 képviselő támogatta, és 91 ellenezte, így tehát a demokrata oldalról 209 képviselő (!) átszavazott a republikánus javaslatra, és további 126 republikánus is támogatta. Ezután az enyhe demokrata többségű Szenátus változtatás nélkül elfogadta a törvényjavaslatot, így az gyorsan Joe Biden elnök asztalára került aláírásra.

Kevin McCarthyt képviselőházi republikánus vezető széke eddig is ingatag volt, januárban csak 15. szavazásra lett ő az elnök, a mostani „húzással” viszont végleg magára haragította a republikánusok keményvonalas szárnyát, akik közül vasárnap a CNN-nek és az ABC-nek adott interjúkban Matt Gaetz máris felvetette a Reuters tudósítása szerint, hogy be fogja terjeszteni a McCarthy menesztését célzó indítványát (a januári huzavonakor McCarty belement abba, hogy már egyetlen képviselő is kezdeményezheti a bizalmatlansági indítványt). Más republikánus keményvonalas képviselők is azt feszegették már az X-en, hogy meddig maradhat még McCarthy a képviselőház élén.

A menesztést célzó indítvány már a napokban jöhet, és Gaetz azt is mondta, hogy ha McCarty még egy hét múlva is képviselőházi republikánus vezető lesz, akkor az csak egy módon történhet meg: ha a demokraták megmentik, magyarul ismét kétpárti alku lép hatályba, hogy a mostani feszült periódusban ne nehezítsék a dolgokat még egy fontos politikai személycserével a republikánusok. Nagy kérdés, hogy erre a demokraták tényleg hajlandók lesznek-e kellő számban, hiszen a minap éppen McCarty jóváhagyásával indult el a képviselőházi vizsgálat Joe Biden amerikai elnök ellen az impeachment eljárásban.

Maga McCarthy is megszólalt már vasárnap a menesztésével kapcsolatos témában és a CBS-nek nyilatkozva azt mondta: "túl fogom élni, ez egy személes ügy Gaetz-cel".

Mostantól tehát azt kell figyelni, hogy a demokraták felől milyen reakciók érkeznek: tényleg el akarják-e távolítani a székből McCarty-t, vagy bevédik, hiszen az ő eltávolítása azt a folyamatot is nehezítené, hogy november közepéig egy új, minden főbb politikai erőközpont számára elfogadható szövetségi költségvetése legyen az országnak.

