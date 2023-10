Beleszállt az MNB Parragh Lászlóba, de nem reagáltak a fő kritikára

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) sajnálattal veszi tudomásul, hogy Parragh László, az MKIK elnöke immáron sokadik éve támadja a jegybank politikáját, ráadásul ezt a kellő szakmai tudás hiányában és minden előzetes tájékozódás mellőzésével teszi, írja a jegybank közleménye.

"Parragh László immár többedik alkalommal újra azzal a hamis kritikával illette a jegybankot, hogy nem ismerte fel kellő időben az infláció veszélyeit, mondván késve lépett. Ezzel szemben az igazság az, hogy a Magyar Nemzeti Bank a pandémiát megelőző években, 2017 és 2020 között szinte egyedüliként tudta teljesíteni inflációs célját és elérni az árstabilitást" – írja az MNB.

Az MNB közleménye szerint a világjárvány berobbanását követően Európában az elsők között – már 2021 elején – jelezte az inflációs veszély közeledését. Sőt, elsőként mondta ki a világ jegybankjai közül, hogy nem csupán egyszeri, hanem tartós kockázatot jelent a magas infláció az egész világon. De a jegybank nem csak a kommunikációval, hanem tettekkel is gyorsan reagált az infláció pandémiát követő emelkedésére, hiszen a Monetáris Tanács a kamatemelési ciklust az Európai Unióban elsőként kezdte meg, a harmadik Covid-hullám lecsengésekor. Az is lényeges, hogy nemcsak legelsőként, hanem a leghatározottabban is lépett fel az MNB: az EU legnagyobb mértékű kamatemelését hajtotta végre az infláció letörése érdekében - áll a közlésben.

A MNB immáron sokadik alkalommal kéri Parragh Lászlót, hogy a felelősségi körén kívül eső szakmai kérdésekben tartózkodjon a vélemény-nyilvánítástól. Ha már mindenképp hangot szeretne adni a jegybankot érintő kritikáinak, azt legalább a jövőben a tények ismeretében tegye meg, így elkerülhetőek lennének az olyan abszurd kijelentések, amik a jegybanki mandátum és működés ismeretének teljes hiányára utalnak - írja az MNB.

Az MNB hosszú közleménye ugyanakkor nem reagál Parragh László fő kijelentésére, miszerint az államnak érdemes lenne elgondolkodnia a jegybanki ingatlanok eladásán, miután az MNB hatalmas veszteséget halmozott fel. Arra hogy van-e joga ehhez az államnak, azzal felelt, hogy „az államnak mindig van joga módosítani a jogszabályt.” Mint mondta, több száz milliárd forintnyi olyan ingatlanra gondol, ami az MNB működéséhez nem szükséges.

A Portfolio írta meg elsőként, hogy az idei ez első félévben 999,3 milliárd forintos vesztesége volt a Magyar Nemzeti Banknak (MNB), amivel a saját tőkéje mínusz 1500 milliárd forint volt június végén. Egy évvel korábban még nagyjából 200 milliárd forintos profitot értek el, majd a jelentősen megemelkedett kamatok miatt a tavalyi második félév már veszteséges volt, de messze nem ennyire.

A mostani jelentős veszteséggel mínusz 1511,8 milliárd forint volt az MNB saját tőkéje június végén. Vagyis érthető a jegybanktörvény tervezett módosítása, ellenkező esetben ugyanis a 2024-es költségvetésre jelentős, több százmilliárdos teher hárulna, hiszen öt év alatt kellene pótolni a tőkét. Ez pedig már a mostani állás szerint 300 milliárdos éves kiadást jelentene, és az év végéig várhatóan még tovább csökken majd a saját tőke. Vagyis valóban mentőövet jelent majd a jegybanktörvény módosítása, mely alapján „átmenetileg” lehet negatív a jegybank saját tőkéje, majd a későbbi évek nyereségéből ráérnek azt visszapótolni.

A jelentős veszteség arra is rámutat, miért kell ősszel ismét módosítani a jegybanktörvényt, hiszen a tetemes mínuszba csúszó saját tőke ötöde is komoly teher lenne a költségvetésnek.

