Egyre nagyobbak a gondok a MÁV-nál, 96 milliárd forintot kért még a tárca

A magas energiaárak miatt 96 milliárd forintnyi plusz finanszírozást kért és kapott az Építési és Közlekedési Minisztérium a saját felügyelete alá tartozó közlekedési vállalkozások számára - jelezte a tárca a Portfolio-nak azt követően, hogy a G7 reggel még 90 milliárd forintos tételről írt, mint amely tételt a jövőre vonatkozóan kér a tárca. Ahogy a lap is frissítette a cikkében és a tárca nekünk is jelezte: ez a tétel már rendelkezésére is áll.