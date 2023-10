Hiába bombázták szét az országot, ukrán energetikai trükkök menthetnék meg Magyarországot

A Portfolio Energy Investment Forum 2023 konferenciáján iparági szakemberek, vezetők és kutatók gyűltek össze, hogy a jelenlegi, a zöldátállás és az ukrajnai háború által meghatározott energiapiaci környezetben megvitassák az aktuális kihívásokat és lehetőségeket. A piacon ugyanis kettős nyomás nehezedik a szereplőkre: a volatilis és a historikusan az átlagoknál magasabb energiaárak mellett kellene a karbonsemleges beruházásokat végrehajtaniuk. Érdekes módon erre sikeres megoldásokat a háború sújtotta Ukrajnából leshetnek el a magyar szereplők, még akár a nukleáris termelés esetében is: például az országban a Paksi Atomerőműben használt VVER-440-es reaktorok fütőanyagánál is sikerült már leválni az orosz forrásokról, helyette amerikai üzemanyagot használni.

Az Energy Investment Forum 2023 konferencia záró panelbeszélgetésén Papp Bernadett, a Pact Capital AG szenior piaci elemzője, beszélt arról, hogy a dekarbonizáció finanszírozásának kritikus hiánya miatt sok vállalat kénytelen az operatív fenntartásra koncentrálni. Egy konkrét példát hozott fel egy cementgyártó cégről, amelynek a magas energiaárak és működési kiadások miatt el kellett halasztania a karbonsemlegességgel kapcsolatos beruházásait.

„Ez a helyzet látszik a karbonkreditek piacán is, és sok vállalat számára még mindig olcsóbb a karbonkrediteket vásárolni, mint a modernizációba befektetni” - mondta el a szakértő, aki szerint ez egyre jelentősebb kihívás lehet, miközben az uniós elvárásokhoz való alkalmazkodás miatt egyre égetőbbé válik a kérdés.

Érdekes módon az energetikai rendszerek átalakítására pont a háború sújtotta Ukrajnában látni jó és már bevált gyakorlatokat. Balogh Ádám, az Energy Community Secretariat Ukraine Support Task Force vezetője, részletes képet festett Ukrajna nehéz helyzetéről. Elmondta, hogy az ország már a háború előtt megkezdte a leválást Oroszországról az energiaellátás területén, és most háromfaktorú átalakulásban vesz részt: dekarbonizáció, leválás az orosz villamosrendszerekről és az infrastruktúra újjáépítése.

Később azt is elmondta, hogy már a nukleáris energiaterületén is sikerrel vált le Ukrajna az orosz forrásokról: a Westinghouse szeptemberben töltötte be az első fűtőelemeket a Roszatom által gyártott VVER-440-es reaktorokban, miután korábban már ezt megtette a VVER-1000-es berendezéseknél.

Ez magyar szempontból azért is fontos, mert a Paksi Atomerőmű jelenleg is működő blokkjaiban is VVER-440-es reaktorokat használnak.

Kiemelte, hogy az ukrán olajfinomítók megsemmisültek, és az országot nyugati importtal látják el, ami komoly logisztikai kihívást jelent az ország számára. Azonban örömmel közölte, hogy Ukrajna már 2015 óta nem importál orosz gázt, és az ország nagyjából önellátó lett ezen a területen, még saját tárolói kapacitássokkal is rendelkezik, amelyek felkínált az EU-s partnereinek.

Alexis Honner, a Rolls-Royce üzletfejlesztési igazgatója ennek kapcsán kiemelte, hogy Magyarország szükség lesz a fosszilis üzemanyagokon kívüli ellátási forrásokra is, de korlátozottnak látja a lehetőségeket. Mivel Magyarországra nem rendelkezik tengerparttal, és a geotermikus források sem mindenhol kiaknázhatók, úgy látja, hogy a nukleáris erőművek jelenthetik a magyar energiafüggetlenség kulcsát. Főként azokra a kisebb moduláris erőművekre gondolt, amelyek gyártásánál a Rolls-Royce úttörő szerepet kíván elérni.

Úgy látja, hogy a kisméretű nukleáris termelők biztosíthatják az ipari termelés energiaszükségletét, ráadásul ezek az eszközök könnyen a gyártók közelébe telepíthetők, stabil ellátást biztosítanak, és nem igényelnek óriási beruházásokat.

Sokkal több lépést kellene tenni

Pletser Tamás, az Erste Befektetési Zrt. olaj- és gázipar elemzője, hangsúlyozta az orosz energiahordozók növekvő kockázatait. Mind technológiailag, mind politikailag nő az energiabiztonsági kihívások súlya. Figyelmeztetett arra, hogy a Mol Nyrt. marad az orosz olaj utolsó vásárlója 2025-re, ami különösen kiszolgáltatottá teheti Magyarországot az orosz export leállása esetén. Szerinte egy intőjel már látszik is: Ukrajna és Horvátország is emelt a vezetékes nyersolaj tranzitdíjain. A kitettség pedig fokozza a kockázatot, hogy alternatív beszállítási útvonalak, vagy a magyar diplomácia megfelelő lépései nélkül a jövőben is emelhetik az árakat az érintett szereplők.

Deák András, az NKE Stratégiai és Védelmi Kutató Intézet tudomány főmunkatársa ennek kapcsán azt emelte ki, hogy Magyarország sikeresen elkezdte a leválást az orosz energiahordozókról, kivéve a nukleáris energiát. Ugyanakkor az eddigi diverzifikáció nem volt akkora léptékű, hogy az olyan kockázatok ne jelentének veszélyt, mint például a Török Áramlat elleni esetleges támadások vagy az import ellehetetlenülése.

A szakértő azt is elmondta, ha 2025-ig nem halad még erőteljesebben tovább a magyar leválás az orosz fosszilis energiahordozókról, majd így kerül ellátási krízishelyzetbe az ország a háború miatt, akkor a partnerei hátterek hátat fordíthatnak, azt mondhatják, hogy csak magunkra vethetünk.

Erre a gondolatmenetre csatlakozott rá Zombori Dóra, a Dentons üzleti partnere, aki az energiaipar egyedi kihívásaira hívta fel a figyelmet. Kiemelte, hogy az évek során a fogyasztói szokások és a gazdasági környezet változása miatt az energiapiacon is komoly átalakulások zajlanak. 2022-ben még az volt a kérdés, hogyan lehet átvészelni a telet, míg idén már az, hogy visszatérhetünk-e az orosz gázhoz. A kihívások között ő is megemlítette, hogy miután az Északi Áramlat felrobbant, ez a kockázat a Török Áramlat esetében is valós. Zombori Dóra szerint az EU-nak és a régió országainak együttesen kell megoldásokat találniuk, különösen az alternatív energiaforrások és az infrastruktúra fejlesztése terén.

Ugyanígy látta Csapó András, az O&GD Central Kft. operatív vezetője is, aki számos fontos diverzifikációs lehetőségre hívta fel a figyelmet a konferencián. Először is, kiemelte az olcsó orosz gáz pozitív hatását Magyarország fejlődésére, de hangsúlyozta, hogy a kockázatok most már nyilvánvalóvá váltak az ukrán háború után. A hazai és régiós szénhidrogén-kitermelés fokozása ezért is kellene, hogy prioritást élvezzen, mivel az csökkentené a gázimport felé való kitettséget. Hangsúlyozta, hogy az energiaipar lokális fejlesztése nemcsak az ellátásbiztonság terén lenne előnyös, hanem az helyben teremt munkahelyeket és adóbevételt is generál.

Csapó András kiemelte az önellátás fontosságát, és azt is hangsúlyozta, hogy a magyar kormánynak támogatnia kell a helyi kitermelés fejlesztését, ami nemcsak az ellátásbiztonságot növeli, hanem gazdasági előnyökkel is jár az ország számára.

Rámutatott arra, hogy Magyarországnak készen kell állnia arra, hogy kezelje az esetleges támadásokat vagy az import ellehetetlenülését, például a Török Áramlat esetében. Ennek fényében azt hangsúlyozta, hogy az országnak készülnie kell az alternatív energiaforrások felé történő elmozdulásra, valamint fenntartható energiastratégiákat kell kidolgoznia.

A konferencián részt vevő iparági vezetők egyetértettek abban, hogy a fenntarthatóság iránti elkötelezettség elengedhetetlen az energiaipar jövője szempontjából. Az új technológiák, például a kisebb moduláris nukleáris erőművek kulcsfontosságúak lehetnek az energiafüggetlenség és fenntarthatóság szempontjából. Az EU és az USA közötti verseny mellett az együttműködés és a párbeszéd a fenntartható energiaipar felé vezető út legfontosabb elemei közé tartoznak. Az esemény arra is rávilágított, hogy a fenntarthatóságra való átállás nemcsak kihívásokat, hanem lehetőségeket is rejt magában, amelyeket az iparág szereplőinek együtt kell felfedezniük a jövőben.

Címlapkép forrása: Stiller Ákos via Portfolio.