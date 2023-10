Honnan lehet megtudni, hogy vonatkozik-e ránk az új napelemes elszámolási szabály?

Tegnap jelentette be Lantos Csaba energiaügyi miniszter a Portfolio Energy Investment Forum 2023 konferenciáján, hogy 2024. január elsejétől egyes, 2022. november 1-től zárolt körzetekben ismét lehetőség nyílik a HMKE hálózati betáplálására. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) által most bejelentett honlap azon felhasználók részére készült, akik 2022. október 31-ét követően adták be, illetve tervezik beadni kérelmüket, és háztartási méretű kiserőművet (HMKE) szeretnének létesíteni, vagy a meglévőt bővítenék.