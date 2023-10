Infláció: pesszimista verdiktet mondtak az elemzők

Összességében az elemzők egyetértenek abban, hogy bár szeptemberben némi enyhülés volt az inflációs nyomásban, a jövőbeli kihívások miatt továbbra is óvatosnak kell lennünk mind a gazdaságpolitikai döntéshozóknak, mind a befektetőknek. A következő hónapokban az inflációs trendek alakulása és a geopolitikai feszültségek alakulása kulcsfontosságú lesz a magyar gazdaság szempontjából.

Szeptemberben a Központi Statisztikai Hivatal szerint 12,2 százalékra lassult az éves infláció. Az elemzők szerint az adatok ellentmondásos képet mutatnak az ország gazdasági állapotáról. Az éves áremelkedési ütem tompulása látszólag jó hír, azonban az elemzők szerint még korai az optimizmus, bár csökkenés volt tapasztalható, még mindig nagy kihívásokkal kell szembenéznünk az infláció csökkentésében.

Virovácz Péter, az ING vezető elemzője szerint az adatokból még továbbra is látszik egy inflációs nyomás a gazdaságban. Az 0,4 százalékos havi emelkedés különösen figyelemre méltó, különös tekintettel az üzemanyagok és az oktatási szolgáltatások terén tapasztalt drágulásra. Az élelmiszerek árának csökkenése ellenére is fennálló inflációs nyomás azt mutatja, hogy a gazdaság egyes szegmenseiben továbbra is problémás a helyzet.

„Ugyanakkor az mindenképpen némi bizakodásra ad okot, hogy augusztus után szeptemberben is folytatódott a szolgáltatások esetében a gyenge átárazás. Habár elsősorban az üzemanyagok irányából komoly felfelé mutató kockázatok vannak, rövid távon az infláció további érdemi csökkenését nem veszélyezteti semmi. A decemberi és januári adatokat nagyban segíti majd a bázishatás, ám ezt követően – látva a friss havi átárazásokat és figyelve a kockázatokat – meglehetősen nehéz lesz 7 százalék közeléből 3 százalékra levinni az inflációt” - írta a szakértő.

Nagy János, az Erste makrogazdasági elemzője arra hívja fel a figyelmet, hogy noha az élelmiszerek árának csökkenése kedvező, az üzemanyagok drágulása és a szolgáltatásinfláció stagnálása továbbra is aggodalomra ad okot. A világpiaci olajár változásai és a bázishatások miatti ingadozások nehezítik az inflációs előrejelzéseket.

Kiss Péter, az Amundi Alapkezelő befektetési igazgatója szerint az idei év hátszéllel jellemezhető környezete után a kötvénybefektetőknek változó, sokszor ellentétes szélirányokkal kell majd számolniuk. Az infláció ősszel tapasztalt csökkenése mögött főként a bázishatások állnak, de a jövőben várhatóan nehezebb időszak következik. Azt prognosztizálja, hogy a fiskális politika visszatér a növekedésösztönzéshez, ami ellentétes hatást fejthet ki az infláció elleni erőfeszítésekkel.

A 4,5 százalékos jövő év végi inflációs várakozásunk továbbra is a jegybanki cél feletti értéket mutat, ráadásul prognózisunkat a fiskális politika miatt felfelé mutató kockázatok övezik

- írta jegyzetében Kiss Péter.

Összességében az elemzők egyetértenek abban, hogy bár szeptemberben némi enyhülés volt az inflációs nyomásban, a jövőbeli kihívások miatt továbbra is óvatosnak kell lenniük mind a gazdaságpolitikai döntéshozóknak, mind a befektetőknek. A következő hónapokban az inflációs trendek alakulása és a geopolitikai feszültségek alakulása kulcsfontosságú lesz a magyar gazdaság szempontjából.

Az elemzők egyöntetűen hangsúlyozzák, hogy a gazdaságpolitikai döntéshozóknak és befektetőknek rugalmasnak kell lenniük, és folyamatosan figyelniük kell az inflációs mutatók alakulását. Az inflációs csökkenés mögött búvó erőforrásokat és kihívásokat megérteni kritikus fontosságú a gazdaság hosszú távú stabilizálásához és a befektetések értékének megőrzéséhez. Mindez együttműködést és proaktív intézkedéseket követel mind a döntéshozóktól, mind a piaci szereplőktől az ország gazdasági jövőjének biztosításában.

