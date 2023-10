Már mérlegelik az izraeli háború hatását az LNG-szállításokra

Egyiptomi tisztviselők felmérik, hogy az izraeli Tamar gázmező termelésének leállása milyen következményekkel jár az Európába irányuló cseppfolyósított földgáz (LNG) exportjának folytatására vonatkozó terveikre. A Leviatán mező leállítása még fájdalmas lehet Európában.

A leállás, amelyet Izrael a Hamásszal kiéleződő konfliktus közepette biztonsági aggályok miatt rendelt el, az egyiptomi izraeli gázimport 20%-os csökkenését eredményezte, ami napi 650 millió köbméteres kapacitást jelent - írja a Bloomberg.

Bár az egyiptomi kormányt egyelőre nem tájékoztatták még Izraelből a sokkal nagyobb Leviatán gázmező leállításáról, továbbra is aggályos, hogy ez milyen hatással lehet az egyiptomi LNG-exportra, különösen az európai vevők számára, akik az orosz gázvezetékes áramlások alternatíváit keresik, különösen a téli fűtési szezonban.

Az egyiptomi olajminiszter korábban bejelentette, hogy a nyári szünet után ebben a hónapban újraindítja az LNG-exportot. A Tamar gázmező leállása azonban az Európába irányuló szállítások csökkenéséhez vezethet, ami hatással lehet az ország azon törekvéseire, hogy regionális gázközpont legyen. Az izraeli gáz jelentős importőreként Egyiptom függ ezektől a szállításoktól, különösen a hazai termelés csökkenése miatt. Az üzemszünet időtartama továbbra is bizonytalan, ami aggodalmat kelt Egyiptom gázellátottságával kapcsolatban.

Bár az izraeli kormány tájékoztatta Egyiptomot a Tamaron folyó kitermelés ideiglenes felfüggesztéséről, továbbra is kérdéses a gázáramlás fenntartása. Elemzők szerint, ha a Leviathan továbbra is a szokásos kapacitáson működik, és a Karish mező kitermelése növekszik, az izraeli gáz továbbra is eljuthat Egyiptomba.

A helyzet azonban továbbra is bizonytalan, különösen a folyamatban lévő konfliktus kiszámíthatatlan jellegét figyelembe véve.

A fejlemény a globális gázpiacokra is hatással volt: az európai határidős gázügyletek jelentős emelkedést mutattak, és 7,3%-kal a magasabb szinten állnak, mint június közepén voltak.

Címlapkép forrása: Shutterstock.