Figyelmeztetés érkezett, veszélyben a magyar egészségügy ellátása!

A magyarországi orvostechnikai szektor meghatározó érdekképviseleti szervezetei – az ETOSZ, a MediKlaszter és az Orvostechnikai Szövetség – összefogtak, hogy egy erős és határozott figyelmeztetést küldjenek az állami döntéshozóknak, közös sajtótájékoztatót tartottak a lejárt kórházi adósságok témájában. Ez mostanra meghaladta a 100 milliárd forintot. A helyzet súlyosságát több cégtulajdonos és vállalkozásvezető ismertette a sajtóesemény helyszínén konkrét példákkal illusztrálva. A szervezetek és cégek arra hívták fel a figyelmet a sajtótájékoztatón, hogy az állami intézmények nem jogkövető eljárása (késedelmes fizetés) miatt a beszállítók pénzügyi helyzete kifeszített, ez pedig már a kórház ellátására és a gyógyítás minőségére is hatással van.

Rásky László kifejtette: nem nagyon szoktak a sajtótájékoztató eszközéhez nyúlni, ha igen, akkor is csak az év végén, decemberben. Idén sokkal nagyobb a baj, mint korábban - hívta fel a figyelmet a helyzetre a szakember.

Az elmúlt években korábban 50-60 milliárd forint volt a kórházak adóssága ezen a ponton, ám ezt idén már júniusban elértük - mondta.

Az intézményrendszer lejárt adóssága meghaladta már szeptemberben a 100 milliárd forintot - ismertette Ráksy László.

Ezt kiegészítve Rádai Tamás, az Egészségügyi Technológiai és Orvostechnikai Szállítók Egyesületének igazgatója megemlítette: sok olyan tavaly nyári leszállítás van, amit a kórházak még nem fizettek ki.

A horribilis kintlévőségeket pedig a beszállítóknak finanszírozniuk kell, és a mai környezetben ez egyre drágább. Nagyságrendileg 20%-os banki finanszírozási költségekkel szembesülnek a cégek arra, hogy amíg a kórházak nem fizetnek, finanszírozni tudják a tevékenységüket - emlékeztetett. Ha durván egy éves kintlevőségekről beszélünk, fél éves futamidővel számolva, 10 milliárd forintos finanszírozási költségteher jelentkezik ezeknél a beszállítóknál - mutatta be egy példával Rádai Tamás.

Tóth Zsolt, a Mediklaszter főtitkára felidézte, hogy a kormány kommunikációja szerint az egészségügy kiemelt érték, és az ezt támogató szektor komoly cégeket takar, ám helyzetük egyre nehezebb.

Az állami intézmények részéről nem fogadható el a késedelmes fizetés gyakorlata, hiszen a szállítók már korábban befizetik az összes kötelezettséget - mondta. Elismerik a szállítók, hogy a nyáron már születtek intézkedések, ám

a plusz pénzek az orvostechnikai cégekhez nem jutottak el.

Ezt a 3 szövetség körében végzett felmérés eredményei mutatták be: a válaszadók 99%-a mondta azt,

Az orvostechnikai vállalkozások teljesen eladósodtak. Nincs forrás, nincs kapacitás, nincs motiváció új fejlesztésekre - érzékeltette a súlyos helyzetet.

A modern gyógyítás a legkorszerűbb technológiák segítségével zajlik, ehhez viszont szükség van a megfelelő bérek mellett a megfelelő fejlesztésekre a beszállítók részéről. Ám ez a mostani helyzetben nehéz.

A kórházak problémáit ne terhelje tovább a kormány a beszállítókra

- fogalmazta meg a szövetség kérését.

Azonnali hatállyal szeretnék megkapni az ellenértéket, és a késedelmi kamatokat - javasolta Tóth Zsolt.

Jóbai Zsolt, az OSZ alelnöke, a ReplantMed ügyvezetője részletezte: magyar tulajdonú cégét 23 éve alapította, mindig kényesen ügyeltek arra, hogy a pénzügyi teljesítésük időben megtörténjen, ebből a szempontból rendkívül megbízható a cég. A problémánk az, hogy a másik oldalon ezt nem látjuk, óriási kintlevőségeink vannak. Van olyan hónap, ahol 3-szoros a lejárt kintlevőség az előző év azonos időszakához képest. 500 millió forintnyi számlázott kintlévősége van a cégnek a kórházak felől, és ennek a jelentős része már lejárt tartozás - ismertette. Az idei az első év, hogy a helyzet miatt többlethitelt kellett felvenni, és ez biztosítja azt, hogy egyáltalán működőképes maradjon a cég, a likviditás fenntartása érdekében. Nagy probléma, hogy a nyár óta tovább növekedett a tartozásállománya, a jelenlegi tervek szerint decemberre 3-szorosára nő a kintlévőség mértéke a tavalyihoz képest.

A kinlevőségünk aránya az árbevételhez képest már 66%, ez már a kezelhetetlen szint

- ismertette Király Gyula, a Mediklaszter társelnöke, a Hospitality Kft. stratégiai igazgatója.

Ezt csak úgy tudják fenntartani, hogy a tulajdonosok beteszik a plusz pénzt, viszont a fejlesztésekre nem marad tér - ismertette. A Mediklaszter 600-700 olyan családot képvisel, és az itt dolgozó informatikai szakembereket könnyedén elcsábítják más szektorok, ezért is kiszolgáltatott az orvostechnikai ipar helyzete.

A tulajdonosok folyamatosan sakkoznak, hogy maradjanak-e az iparágban vagy sem

- jelezte Király Gyula.

Ez pedig azt jelenti, hogy a magyar beszállítók gyengélkedése az egészségügy ellátását is veszélyezteti.

Rádai Tamás kérdésre válaszolva kifejtette: a korábbi években az orvostechnikai eszközök inflációja elmaradt az általános inflációtól. Van egy olyan tévhit, hogy a beszállítók beépítik a késedelmes fizetés árát az általános árakba. Ez azonban lehetetlen a tenderek miatt - mutatott rá.

Minden területen érzékelhető az infláció, de ez alacsonyabb szint a kórházaknál, mint ami az általános áremelkedés üteme - tette hozzá az ETOSZ igazgatója.

Jóbai Zsolt szerint a tenderek az ár tekintetében nem rugalmasak, a verseny erős, és ezért a szállítók a legalacsonyabb árakra törekednek. Közben viszont ha az árfolyam elszáll, nem lehet beépíteni az árakba - tette hozzá. Szóba nem jön infláció követő áremelés - tette hozzá.

A behajtási költségátalányt és késedelmi kamatot igyekeznek a cégek nem elengedni. Ez az egy eszközük van a kezükben - mondta az OSZ alelnöke.

Király Gyula arról számolt be, hogy a magánszolgáltatók és az önkormányzati szolgáltatókkal kötött szerződéseiknek köszönhetően igyekeznek áthidalni a súlyos anyagi helyzetet.

Nálunk már elindult egy olyan folyamat, hogy tulajdonostársak válnak ki a cégből. Ezt nehéz menedzselni, nemcsak anyagilag, hanem szakmailag is. Ha a helyzet nem oldódik meg, akkor vészforgatókönyvvel kell készülnünk - ismertette Király Gyula.

Rásky László kérdésre válaszolva arról is beszélt, hogy a kórházak között vannak olyan intézmények (kb az intézmények 30%-a), amelyek nem halmoznak fel adósságot, de elindult egy olyan folyamat, ahol a régen jól teljesítő kórházak sem fizetnek.

A kórházak nem tudnak mást tenni az alacsony finanszírozás miatt - fejtette ki Rásky László, aki szerint elindult a kórházak finanszírozásának felülvizsgálata, de ez egy lassú folyamat. Az is kérdéses, hogy honnan lesz rá a jelenlegi helyzetben a költségvetés

Az egészségügyi bérfejlesztésnek vannak olyan elemei, amelyek különösen megterhelik a kórházakat és emiatt sokszor dologi kiadások terhére kell megfinanszírozni a béreket, ez pedig a beszállítókon csattan ismét - mondta.

Jóbai Zsolt szerint a faktorálásra kevés a lehetőség. De csak visszkereseti faktorálásra van lehetőség, néhány banknál, és ha 180 nap után a bank nem szerzi be a kintlévőséget, akkor a beszállítónak kell visszafizetnie az összeget, és a faktorlálás díját is ki kellett fizetnie a beszállítónak.

Rádai Tamás kitért arra is, hogy vannak egyeztetések az egészségügyi kormányzattal, azzal a kiinduló ponttal, hogy ez a probléma az állam oldalán keletkezik és ott is kell megoldani.

A kiinduló pont, hogy az állami intézmények járjanak el jogkövetően. Ebből következik, hogy ha ez nem történik meg, akkor automatikusnak kell lennie, hogy a kintlevőség költségeit az intézmények fizessék ki - mondta.

Érzékelnek nyitottságot az Országos Kórházi Főigazgatóság és az egészségügyi kormányzat részéről.

Rásky László szerint nem tudnak mást tenni szervezetként, cégként, hogy felhívják a figyelmet arra, hogy ez a helyzet a rendszer működőképességét veszélyezteti.

Azt állítom, hogy ez a jelenség már jelen van az ellátórendszerben. Azt kellene megakadályozza az állam, hogy ez a jelenség ne legyen tömeges - válaszolta Rásky László a Portfolio azon kérdésére, hogy ez a nehéz pénzügyi helyzet már most hatással van a gyógyítás minőségére. Példaként említette, hogy megítélése szerint előfordult már az állami ellátórendszer életében már most is, hogy műtétek maradtak el, ám annak a pontos okát az intézmény ilyenkor nem közli, de tudható, hogy van olyan eset, hogy azért marad el egy-egy műtét, mert épp akkor nem áll rendelkezésre a megfelelő eszköz.

Idáig tartott a cégek képessége, hogy finanszírozzák a helyzetet - hívta fel a figyelmet Rásky László. Ha elkezdődik az, hogy a cégek nem tudnak szállítani, akkor az hatással lehetnek a kórházi ellátásra és a gyógyítás minőségére - figyelmeztetett.

Kivonulnak a cégek, a befektetők, nem jönnek be az új, innovatív termékek. Egyszerűen nem vonzó már a befektetőknek, a tőkének ez a szektor - ismertette Rádai Tamás. Hogy pontosan meddig tart az egyes cégek türelme és pénzügyi helyzete, azt nem lehet előre látni, és nem is tudhatják a szervezetek és a cégek sem egymásról, mert az összehangolt tevékenység lenne, amit a Gazdasági Versenyhivatal vizsgálhatna.

Jóbai Zsolt szerint a rendszer nem az egyik pillanatról a másikra omlik össze. Mert 1-1 cég beszállításait tudják pótolni, helyettesíteni. Az lesz a kritikus, ahogy szépen lassan elfogynak a beszállító cégek - tette hozzá Jóbai Zsolt.

Rádai Tamás szerint tömeges csődhelyzet még nincs a szektorban.

Tóth Zsolt rámutatott: a beszállítók elmentek a falig, és ez a helyzet már az egészségügyi ellátórendszer működését is veszélyezteti.

A magyar beszállítók elkezdenek kiszorulni, az állami egészségügyi szektor így kiszolgáltatottá válik a külföldi cégek importjainak - mondta Tóth Zsolt.

Vannak tárgyalások az egészségügyi vezetéssel

Emlékeztetett arra, hogy Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár a múlt héten azt nyilatkozta, hogy a probléma néhány héten belül megoldódik. Rásky László szerint a beszállítók ebben bíznak, de azt is látják, hogy milyen helyzetben van az általános költségvetés és annak az őre a Pénzügyminisztérium.

Pozitív lépésnek tekinti a szektor Rádai Tamás szerint, hogy az OKFŐ épp szerda reggel adott ki közleményt a témában. Tóth Zsolt szerint is pozitív ez, ám mostanra már konkrét javaslatra lenne szükség, hogy elkerülhető legyen a tömeges csőd és az ellátás zavarai is elkerülhetőek legyenek.

Sajnos a szektor nem látja, hogy lennének konkrétumok a helyzet rendezésére, egyelőre az egészségügyi kormányzat jószándékát látják, és bizakodnak - fejtette ki Rádai Tamás.

Ha a fejlesztések leállnak, az elmúlt 1-1,5 évben tapasztaljuk azt leginkább, hogy nagy mértékben alábbhagyott a fejlesztési készség, akkor ez is hatással van már az ellátás minőségére, a jövő évtől pedig még erőteljesebb lesz ez a jelenség.

Ezt nem tudjuk megfordítani, mert plusz forrásra lenne szükség,

Címlapkép forrása: Getty Images